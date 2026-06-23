Valorant: Drei zerstörbare Wände verändern alles – neue Map Summit enthüllt

Ein Kloster in den Bergen wird zum Schlachtfeld: VALORANT zeigt Summit.

Ab dem 24. Juni 2026 erwartet VALORANT-Spieler eine neue Herausforderung.

Mit Summit veröffentlicht Riot Games eine Map, die nicht nur durch ihr Setting in den Bergen Chinas auffällt, sondern auch durch spielverändernde Mechaniken.

Die neue Karte ist in einer Radiant-Trainingsakademie angesiedelt, die einst als Kloster diente, in dem Sage studierte, bevor sie sich dem VALORANT-Protokoll anschloss. Summit setzt auf ein klassisches 3-Lane-Layout mit zwei Spike-Arealen, ergänzt dieses jedoch um drei zerstörbare Wände auf Areal A, Areal B und in der Mitte der Karte.

Dadurch verändert sich das Schlachtfeld dynamisch während einer Runde. Werden die Wände zerstört, entstehen neue Sichtlinien und Rotationsmöglichkeiten, während andere Wege dauerhaft blockiert bleiben.

Zum Start wird Summit direkt in der gewerteten Warteschlange verfügbar sein.

Um den Einstieg zu erleichtern, verlieren Spieler in den ersten zwei Wochen bei Niederlagen auf der neuen Map nur 50 Prozent der üblichen Rangwertung, während Siege weiterhin die volle Belohnung einbringen. Zusätzlich steht für sieben Tage eine separate „Nur Summit“-Warteschlange im Modus „Schnelles Spiel“ bereit.

Neben der neuen Karte erweitert Riot Games das Spiel auch um den Modus Rückeroberung.

Das neue 3-gegen-3-Format beginnt unmittelbar nach der Platzierung des Spikes. Ein Team verteidigt die Position, während das andere versucht, den Spike zu entschärfen. Nach jeder Runde werden die Seiten gewechselt, während zufällige Ausrüstungen für zusätzliche taktische Abwechslung sorgen.

Ebenfalls Teil von Akt 4 ist die neue Skinreihe Schwarzer Gipfel. Die Kollektion kombiniert Science-Fiction- und Fantasy-Elemente und enthält neue Designs für Phantom, Sheriff, Spectre, Ares sowie die Nahkampfwaffe „Divide“. Ergänzt wird das Update durch einen neuen Battle Pass mit weiteren kosmetischen Inhalten.