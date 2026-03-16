Valorant: Enthüllt neuen Agent Miks

Während des Finales des VALORANT Masters Santiago stellen Riot Games und VALORANT den neuesten Taktiker vor: Miks. Der aus Kroatien stammende Agent tritt mit der Fähigkeit auf, reine Schallenergie zu bündeln.

Seine dynamische Persönlichkeit und sein Fokus auf Teamzusammenhalt prägen sein Auftreten, während seine Schallkräfte das Tempo auf dem Schlachtfeld bestimmen. Das Enthüllungsvideo wird von „Clarity (VALORANT x BUNT. Remix)“ begleitet, einer Neuinterpretation des bekannten Zedd-Tracks durch den DJ und Produzenten BUNT.

„Ich habe schon mein ganzes Leben lang Spiele geliebt, und VALORANT war eine dieser Welten, in die ich immer wieder zurückgekehrt bin. Musik dafür zu machen, ist eine echte Ehre“, sagt BUNT. „Wir wollten mit Miks seine lebhafte Klangidentität aufgreifen und etwas erschaffen, das seiner Präsenz im Spiel gerecht wird. Seine fröhliche Energie und seine natürliche Fähigkeit, Klänge zu erzeugen und zu manipulieren, machten einen Remix zur perfekten Wahl, besonders bei einem Track wie „Clarity“, der bereits eine so starke Aura und unbestreitbare Energie besitzt.“ „BUNT. konnte ihn auf eine Weise neu interpretieren, die sich sowohl nostalgisch als auch unverkennbar wie VALORANT anfühlt und gleichzeitig den Geist verstärkt, den Miks in das Spiel einbringt“, ergänzt Jonny Altepeter, Lead Music Supervisor bei Riot Games. „Wir sind an das Sounddesign von Miks’ Fähigkeiten so herangegangen, dass wir zuerst die Musik komponiert und dann die stimmungsvollsten Elemente extrahiert haben, um daraus die Soundeffekte zu erstellen“, erklärt Kevin Meier, Game Designer bei VALORANT. „Musik ist auch ein großer Teil von Miks’ Hintergrundgeschichte, bevor er zu VALORANT gekommen ist, und wir freuen uns schon darauf, wenn Spieler:innen in Zukunft mehr darüber erfahren werden. Seine Herkunft unterstreicht seine energiegeladene, soziale Persönlichkeit, da Musik von Natur aus die Stimmung hebt – genau wie er.“

Hier noch der Trailer: