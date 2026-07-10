Valorant: Game Changers EMEA 2026 feiert Stage-3-Grand-Finals erneut in Istanbul

Mehr als nur ein Finale: VALORANT Game Changers EMEA macht Istanbul erneut zum Community-Hotspot.

Die VALORANT Game Changers EMEA machen auch 2026 wieder Halt in Istanbul. Riot Games hat bestätigt, dass die Stage-3-Grand-Finals am 30. August 2026 erneut in der ESA Esports Arena ausgetragen werden. Dort entscheidet sich, welche Teams die EMEA-Region bei der VALORANT Game Changers Championship im November vertreten werden.

Bereits vor dem entscheidenden Finale erwartet Besucher ein umfangreiches Rahmenprogramm. Fans erhalten die Gelegenheit, Spielerinnen und Spieler der Game-Changers-Szene persönlich zu treffen, Creator kennenzulernen, an verschiedenen Community-Aktivitäten teilzunehmen und Preise zu gewinnen, bevor das Endspiel live in der Arena beginnt.

Watch-Party für die VCT EMEA Stage 2 Finals

Da die Veranstaltung parallel zu den VCT EMEA Stage-2-Finals in Barcelona stattfindet, verwandelt sich die ESA Esports Arena direkt nach der Siegerehrung in eine offizielle Watch-Party.

Besucher können dort gemeinsam das Finale der VCT EMEA verfolgen und den Abschluss des Turnierwochenendes zusammen mit der Community feiern.

ESA organisiert das Event erneut

Für die Organisation zeichnet erneut ESA verantwortlich. Das Unternehmen betreute bereits die vergangenen beiden Austragungen der Game Changers EMEA in Istanbul und übernimmt diese Aufgabe auch 2026 wieder.

Tickets für das Grand Final sowie die anschließende Watch-Party gehen ab dem 3. August in den Verkauf.

Riot will das Finale weiter ausbauen

Für Riot Games ist die Rückkehr nach Istanbul ein logischer Schritt. Laut Tomek, Esports Product Manager für VALORANT (VCT EMEA), habe sich die Stadt in den vergangenen Jahren zu einer festen Heimat für die Game-Changers-Community entwickelt.

Gleichzeitig verweist Riot auf die positive Entwicklung der Szene. Das Wettbewerbsniveau steige kontinuierlich, das Ökosystem wachse weiter und zusätzliche Formate wie die Cash Cups würden neue Möglichkeiten schaffen, um Talente zu fördern und den Wettbewerb auszubauen.

Mit der Integration der offiziellen Watch-Party für die VCT EMEA Finals soll das Event 2026 deshalb nicht nur ein Esports-Finale, sondern ein gemeinsames Fest für die gesamte VALORANT-Community werden.