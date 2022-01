Valorant: Game Director arbeitet nicht mehr am Shooter

Joe Ziegler verabschiedet sich nach acht Jahren Arbeit als Game Director von Valorant, um bei Riot Games an etwas Neuem zu arbeiten. Das gab er auf der offiziellen Homepage des Studios bekannt.

„Mit einem Herzen voller Dankbarkeit und tiefer Aufregung komme ich heute mit Neuigkeiten zu euch“, schreibt Ziegler. „Nach acht Jahren Arbeit an Valorant, in denen ich es von Grund auf mit einem Team von engagierten und leidenschaftlichen Entwicklern aufgebaut habe, die unermüdlich daran gearbeitet haben, euch allen mit dem Respekt und der Bewunderung zu dienen, die ihr verdient, übergebe ich den Mantel des Game Directors des Tac-Shooters Valorant an meinen guten Freund Andy Ho [Senior Director of Game Direction bei Riot].“