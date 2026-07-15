Valorant: Geht härter gegen Smurfs vor – Riot kündigt Sperren und Rangrücksetzungen an

VALORANT führt mit Patch 13.01 neue Maßnahmen gegen Smurfs, Booster und Win-Trader ein.

Mit Patch 13.01 verschärft Riot Games den Kampf gegen Smurfing und andere Formen der Rangmanipulation in VALORANT. Verbesserte Erkennungssysteme sollen künftig Booster, Win-Trader, Stream-Sniper und weitere Spieler identifizieren, die den Ranked-Modus gezielt manipulieren.

Laut Riot richtet sich die erste Welle der Maßnahmen gegen die schwerwiegendsten Verstöße. Das System soll anschließend schrittweise erweitert werden.

Je nach Schwere des Vergehens drohen verschiedene Strafen. Dazu gehören Accountsperren, die Rücksetzung von Rang, MMR und Rangpunkten sowie der Entzug von Belohnungen, die durch unfaire Methoden erspielt wurden. Bei wiederholten oder besonders schweren Verstößen können auch dauerhafte Sperren ausgesprochen werden.

Riot betont, dass sich die Maßnahmen nicht gegen Spieler richten, die einfach mit Freunden zusammenspielen.

„Es geht nicht darum, Spieler davon abzuhalten, mit ihren Freunden zu spielen. Wir bekämpfen gezielt Verhaltensweisen, die die Integrität des Wettbewerbs untergraben.“

Besonders im Fokus steht das sogenannte Boosting. Dabei hilft ein erfahrener Spieler einem anderen Account dabei, einen Rang zu erreichen, den dieser eigentlich nicht verdient hätte. Künftig können nicht nur Booster und die betroffenen Accounts bestraft werden, sondern auch Mitspieler, die wissentlich von der Rangmanipulation profitieren.

Darüber hinaus geht Riot verstärkt gegen Win-Trading vor. Dabei sprechen sich Spieler ab, um Matches absichtlich zu gewinnen oder zu verlieren und so ihre Wertung künstlich zu beeinflussen.

Auch Stream-Sniping soll konsequenter verfolgt werden. Wer Livestreams nutzt, um sich unfaire Vorteile zu verschaffen oder gezielt Spiele zu manipulieren, muss ebenfalls mit Sanktionen rechnen.

Riot hebt hervor, dass vor einer Bestrafung stets wiederkehrende Muster und eindeutige Beweise geprüft werden. Spieler können verdächtiges Verhalten weiterhin direkt im Spiel über die Kategorie Rangmanipulation melden.

Nicht betroffen von den neuen Maßnahmen sind normale Spielsituationen. Das gemeinsame Spielen mit Freunden unterschiedlicher Ränge, selbst erstellte Zweitaccounts oder einzelne schlechte beziehungsweise besonders gute Partien gelten weiterhin als zulässig, solange keine absichtliche Manipulation stattfindet.

Mit den verschärften Kontrollen will Riot Games die Integrität des Ranked-Modus langfristig schützen und faire Wettbewerbsbedingungen für alle VALORANT-Spieler gewährleisten.