Valorant: Grafikvergleich zwischen Xbox Series X|S und PS5

Autor:, in / Valorant

Schaut euch eine ersten Grafikvergleich zu Valorant aus der Beta für Xbox Series X|S und PlayStation 5 an.

Auf die Ankündigung von Valorant beim Xbox Games Showcase folgte am vergangenen Freitag in einigen Regionen eine limitierte Beta für Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Wie der taktische Ego-Shooter auf Konsolen in Sachen Grafik und Framerate abgeschnitten hat, dass könnt ihr euch in einem Grafikvergleich anschauen. Am Anfang werden Auflösung, Texturen, Schatten oder Ambient Occlusion miteinander verglichen.

Laut dem Vergleichsvideo erreichte die Beta von Valorant auf allen Konsolen 2160p bei 60fps. Auf Xbox Series X und PlayStation 5 gibt es zusätzlich 120fps bei 2160p. Auch die Xbox Series S kann 120fps, hier aber nur mit 1080p.

Mehr Details im Video: