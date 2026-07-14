Valorant: Mushkaa interpretiert Anthem „Villain“ für die VCT EMEA Finals neu

Kurz vor den VCT EMEA Stage 2 Finals in Barcelona erhält das VALORANT-Anthem „Villain (Take the Shot)“ eine besondere Neuinterpretation. Riot Games arbeitet dafür mit der katalanischen Künstlerin Mushkaa sowie den Originalkünstlern Barns Courtney und ARB4 zusammen.

Die neue Version verbindet spanische und katalanische Sprache mit der Energie des kompetitiven VALORANT-Esports und soll gleichzeitig eine Hommage an den Austragungsort der diesjährigen EMEA-Finals sein.

Der Originalsong erschien 2024 und entwickelte sich schnell zu einem beliebten Titel innerhalb der Community. Laut Riot Games wurde „Villain (Take the Shot)“ bereits mehr als 6,6 Millionen Mal auf Spotify gestreamt. Insgesamt umfasst das Portfolio von Riot Games Music inzwischen über 1.000 Songs, darunter fast 60 Titel für VALORANT, die zusammen mehr als 700 Millionen Streams erreicht haben.

Mushkaa gehört zu den bekanntesten Vertreterinnen der katalanischen Urban-Music-Szene und bringt ihre kulturellen Wurzeln bewusst in den Remix ein. Die Sängerin wird die neue Version erstmals live während der VCT EMEA Stage 2 Finals präsentieren.

„Mir war wichtig, dass diese Version authentisch zu mir als Künstlerin passt – dass sie sowohl die spanische als auch die katalanische Sprache und Kultur feiert und gleichzeitig die Energie und Intensität bewahrt, die das Original so kraftvoll macht.“

Die VCT EMEA Stage 2 Finals finden vom 28. bis 30. August in der Olimpic Arena in Badalona statt und markieren das erste große Roadshow-Event der Liga außerhalb ihres bisherigen Standorts in Berlin.