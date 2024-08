Valorant: Neue Agentin manipuliert Gegner mit Metall

Riot Games kündigt die neue Agentin Vyse als Teil von Valorant Episode 9 Akt II an. Vyse ist eine metallmanipulierende Wächterin, die das gegnerische Team mithilfe von flüssigem Metall isoliert, festhält und entwaffnet.

Mit der Fähigkeit Bogenrose nimmt Vyse ihren Gegner vorübergehend die Sicht. Mit ihrer Fähigkeit Schere nutzt sie Filamente aus flüssigem Metall, um Fallen aufzustellen, die nach dem Auslösen für kurze Zeit undurchdringliche Mauern erscheinen lassen.

Mit der Fähigkeit Rasiermesserranke kann sie ein Nest aus flüssigem Metall platzieren, welches die Gegner verlangsamt und ihnen bei Kontakt Schaden zufügt. Mit ihrer ultimativen Fähigkeit Stahlgarten schießt Vyse metallische Dornen und belegt so die Primärwaffen der gegnerischen Mannschaft mit Ladehemmung.

„Vyse sollte eine Wächterin werden, die eine Lösung für Duellanten hat, die nicht primär auf Hinhalten basiert. Jemand, der aggressive Spieler, die rücksichtslos vorpreschen, dafür bestrafen kann“, erklärt Kevin Meier, Gamedesigner von VALORANT.

„Vyse ist sehr flexibel, was Setups angeht, aber ihr fehlen die Informationstools, über die die aktuellen Meta-Wächter verfügen. Wir gehen davon aus, dass sie sehr gut darin sein wird, Stellungen zu halten, auch gegen mehrere Gegner. Ihre Blendung ist effektiver, wenn sie vorher platziert wird, also müssen Spieler zu Beginn der Runde entscheiden, wie sie einen Bereich halten wollen. Vyse-Spieler sollten bereit sein, sich die Hände schmutzig zu machen, denn sie wird am effektivsten sein, wenn sie ihre Blendung einsetzt.“