Valorant: Riot Games enthüllt Format und Termine der VCT EMEA Phase 2

Riot Games stellt den Ablauf der VCT EMEA Phase 2 vor, die mit einem großen Finale in Barcelona endet.

Mit der VCT EMEA Phase 2 startet am 15. Juli der entscheidende Abschnitt der VALORANT-Esports-Saison 2026, der erstmals in einem großen Roadshow-Finale in Barcelona seinen Höhepunkt findet.

Nach dem Abschluss der VALORANT Masters London kämpfen die Teams in den kommenden Wochen um die EMEA-Krone sowie die begehrten Startplätze für die VALORANT Champions in Shanghai.

Ab dem 15. Juli werden die Spieltage von Mittwoch bis Sonntag ausgetragen. Den Auftakt bilden die Qualifikationsphasen und die Gruppenphase, bevor es über Play-Ins und Playoffs zum großen Saisonfinale geht.

Challenger-Teams kämpfen um den Einzug

Vier Challenger-Teams erhalten die Chance, sich für die Play-Ins zu qualifizieren. Drei Plätze werden über die Challengers EMEA Phase 3 vergeben, die bereits am 22. Juni begonnen hat. Der vierte Startplatz wird über den Last Chance Qualifier ausgespielt, dessen Hauptevent am 7. Juli beginnt.

Gruppenphase startet am 15. Juli

Zwölf VCT-EMEA-Teams werden in zwei Gruppen mit jeweils sechs Teilnehmern aufgeteilt. Jedes Team tritt einmal im Best-of-3-Format gegen alle anderen Mannschaften der eigenen Gruppe an.

Die jeweils zwei besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Die Teams auf den Plätzen drei und vier erhalten eine weitere Chance über die Play-Ins.

Play-Ins mit zwölf Teams

Vom 6. bis 16. August kämpfen insgesamt zwölf Teams in einem Double-Elimination-Bracket um die verbleibenden Playoff-Plätze. Neben den vier Challenger-Teams nehmen auch acht VCT-EMEA-Teams teil, die die Gruppenphase auf den mittleren Plätzen abgeschlossen haben.

Playoffs in Berlin

Die Playoffs finden vom 20. bis 23. August auf der Arena Stage in Berlin statt. Acht Teams kämpfen dort im Double-Elimination-Format um den Einzug in das große Finale.

An jedem Spieltag stehen zwei Best-of-3-Serien auf dem Programm. Die erfolgreichsten Teams sichern sich einen Platz beim Saisonhöhepunkt in Spanien.

Finale in Barcelona entscheidet über Champions-Tickets

Das dreitägige Finale wird vom 28. bis 30. August in der Olimpic Arena in Barcelona ausgetragen.

Bereits am ersten Finaltag wird im Upper-Bracket-Finale das erste Team ermittelt, das sich für die VALORANT Champions Shanghai qualifiziert. Einen Tag später folgt das Lower-Bracket-Finale im Best-of-5-Format, das den zweiten Champions-Teilnehmer bestimmt.

Den Abschluss bildet am 30. August das große Finale. Dort kämpfen die beiden verbleibenden Teams um den Titel der VCT EMEA Phase 2 sowie den Top-Seed für die VALORANT Champions.

Ticketverkauf startet im Juli

Tickets für die Playoffs in Berlin gehen am 8. Juli um 18:00 Uhr in den Verkauf. Eintrittskarten für das große Saisonfinale in Barcelona sind bereits erhältlich.