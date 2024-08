Valorant: Road Tour durch Deutschland

Zum Launch von Valorant für Xbox Series X|S und PlayStation 5 bringt Riot Games den Valorant-Truck auf die Straße. Die mobile Gaming-Station, ausgestattet mit zwölf Konsolen, fährt drei Städte in Deutschland an: Nürnberg am 02. und am 03. August, Essen am 09. und 10. August und Hamburg am 16. und 17. August.

Fans können im Truck Valorant auf der Konsole anspielen und sich in der Shooting-Challenge mit anderen messen.

Valorant ist der charakterbasierte 5-gegen-5-Taktikshooter von Riot Games, der nun nicht mehr nur für PC, sondern auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar ist.

In Valorant dreht sich alles um Können, hohe Einsätze und kompetitives Gameplay. Zwei Teams aus je fünf Spieler treten hier gegeneinander an, um die meisten von 24 Runden zu gewinnen, wobei sich Angriff und Verteidigung abwechseln. Nun bringt Riot Games dieses Erlebnis nach Nürnberg, Essen und Hamburg und möchte sich mit dieser Aktion bei seiner treuen Community bedanken und gleichzeitig neue Spieler für die Konsolenversion begeistern.

Der Valorant-Truck bietet verschiedene Aktivitäten:

5v5-Station: Hier können Spieler in zwei Teams gegeneinander antreten und das unvergleichliche 5v5-Gameplay von Valorant erleben.

Shooting Challenge: Für die treffsicheren Fans gibt es die Shooting Challenge, bei der es darum geht, in kürzester Zeit 100 Ziele abzuschießen. Die besten Schütz bekommen die Chance, Preise zu gewinnen.

Zusätzlich treffen sich vor Ort nicht nur die Community, sondern auch Creator aus der deutschen Valorant-Szene, um zusammen den Launch zu feiern.

Termine und Standorte:

Nürnberg: 02. und 03. August, Virnsbergerstraße 2- 4, 90431, Nürnberg von 11:00 – 19:00 Uhr

Essen: 09. und 10. August, Gladbecker Straße 413, 45326, Essen 11:00 – 19:00 Uhr

Hamburg: 16. und 17. August, Friedrich-Ebert-Damm 110, 22047, Hamburg 11:00 – 19:00 Uhr

Weitere Informationen zu den Inhalten von Episode 9 Akt I und zu Valorant finden sich auf der offiziellen Webseite www.PlayValorant.com.