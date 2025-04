Autor:, in / Valorant

Fünf Jahre VALORANT: Saison 2025 AKT III startet in die Feierlichkeiten!

Riot Games kündigt Akt III der VALORANT Saison 2025 an. Ab dem 30. April startet VALORANT die Feierlichkeiten des fünfjährigen Jubiläums und lädt auf eine Reise durch die Geschichte des Spiels und der Community ein.

Zum Auftakt der Jubiläumssaison erscheint ein Battlepass, der ikonische Events aus VALORANT aufgreift.

Spieler dürfen sich auf besondere, thematisch gestaltete Spielerkarten freuen – darunter die 5 Years: Duelists Karte, 5 Years: Cypher’s Revenge Karte und 5 Years: Can’t Slow Me Down Karte. Zusätzlich erinnern auch neue Gun Buddies und Sprays an bekannte Momente, wie das Balikbayan Box Spray und der Boba Truck Buddy.

In Akt III erhalten Spieler außerdem erstmals die Möglichkeit, Bundles oder Einzelitems aus dem Featured Store zu verschenken und das fünfjährige Jubiläum dadurch gemeinsam zu feiern. Passend dazu kehrt der Duo’s Day mit einer limitierten Auflage der Kapsel zurück, die sich um das Duo Haz und Matt dreht.

Darüber hinaus bringt der neue Akt zudem eine neue Skin-Kollektion ins Spiel. In der Reihe Divergence treffen Fantasy- und Sci-Fi-Elemente in Form von neuen Designs für die Vandal, Classic, Judge, Operator und Nahkampfwaffe aufeinander.

Saison 2025 Akt III startet am 30. April 2025. Die Divergence-Kollektion und die limitierte Duo’s Day-Kapsel stehen den Spieler ab dem 1. Mai 2025 zur Verfügung.