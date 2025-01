Valorant: Ticketverkauf für das Kickoff-Turnier in Berlin

Autor:, in / Valorant

Valorant startet den Ticketverkauf für das Kickoff-Turnier in Berlin. Wer von euch ist dabei?

Berlin wird zum Schauplatz des 2025 VCT EMEA Kickoff-Turniers, das am 15. Januar beginnt und am 9. Februar seinen Abschluss findet.

Fans des Taktik-Shooters Valorant erwartet in der modernen Riot Games Arena einen intensiven Wettkampf der besten Teams aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

Anders als im Vorjahr treten alle zwölf Teams direkt in einem Doppeleliminierungs-Bracket gegeneinander an. Die Matches werden im „Best-of-3“- und „Best-of-5“-Modus ausgetragen. Die vier Teams, die sich bereits für das VCT Champions 2024-Turnier qualifiziert haben – Fnatic, Team Vitality, FUT Esports und Team Heretics – steigen direkt in die zweite Runde ein.

Für das neu qualifizierte Team Apeks sowie Gentle Mates, die Gewinner des Ascension 2023-Turniers, bietet das neue Format eine langfristige Perspektive in der VCT EMEA, basierend auf leistungsorientierten Kriterien.

Das Turnier ist nicht nur ein Meilenstein im Wettkampfkalender, sondern auch ein wichtiger Schritt für die Teilnehmer. Die vier besten Teams erhalten Meisterschaftspunkte, während die beiden Erstplatzierten sich zusätzlich für das Masters Bangkok-Turnier im Februar qualifizieren.

Erlebnisse für die Fans vor Ort:

Eine Fanzone mit Fotomöglichkeiten an der Wingman-Statue, der Trophäe und mit den Teams vor Ort.

Eine 1v1-VALORANT-Station, um Dispute direkt vor Ort beizusetzen.

Meet-and-Greets mit den Teams nach den Matches.

Ein Co-Streamer-Bereich, der auch vom Publikum aus sichtbar ist.

Das Event verspricht auch ein umfangreiches Rahmenprogramm für die Community. Fans können sich auf Artworks am Veranstaltungsort freuen, die schon vor dem Betreten für die richtige Stimmung sorgen, darunter eine Baron-Statue vor der Arena. Snacks und Getränke gibt es ebenfalls vor Ort. Tickets sind ab sofort erhältlich unter: https://emeatickets.valorantesports.com/.

Die Arena bietet Platz für insgesamt 200 Zuschauer. Der detaillierte Spielplan ist ebenfalls über den Ticketlink einsehbar.