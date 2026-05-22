Valorant: Vanguard steht wegen Umgang mit Cheat-Hardware in der Kritik

Riot Games gerät wegen seines Anti-Cheat-Systems Vanguard und dessen Auswirkungen auf Hardware in die Kritik.

Das Anti-Cheat-System Vanguard von Riot Games sorgt rund um Valorant aktuell für Diskussionen, nachdem Berichte über deaktivierte Cheat-Hardware und entsprechende Reaktionen des Unternehmens für Kritik gesorgt haben.

Auslöser war ein offizieller Social-Media-Post des Riot-Anti-Cheat-Teams, der sich auf eine Welle blockierter sogenannter DMA-Geräte bezog. Diese spezialisierte Hardware wird genutzt, um Anti-Cheat-Systeme auf Kernel-Ebene zu umgehen.

In dem Beitrag kommentierte Riot die Situation mit einem provokanten Hinweis auf angeblich unbrauchbar gewordene Geräte im Wert von mehreren tausend Dollar.

Berichten zufolge zielte ein aktuelles Vanguard-Update speziell auf Firmware von DMA-Geräten ab, darunter Varianten, die über SATA- oder NVMe-Schnittstellen arbeiten. Einzelne Stimmen aus der Szene behaupten, dass betroffene Hardware nach der Erkennung nicht mehr wie gewohnt funktioniere.

Teilweise wird sogar berichtet, dass die Geräte erst nach einem vollständigen Neuaufsetzen des Betriebssystems wieder nutzbar seien. Eine offizielle Bestätigung, dass Hardware dauerhaft beschädigt wird, liegt jedoch nicht vor.

Die Reaktionen in der Community fallen entsprechend gemischt aus. Während einige Spieler das konsequente Vorgehen gegen Cheater begrüßen, sehen andere darin eine problematische Grenzüberschreitung.

Kritiker argumentieren, dass das gezielte Deaktivieren von Hardware rechtliche Fragen aufwerfen könnte. Andere Stimmen aus dem technischen Umfeld widersprechen und erklären, dass die Geräte lediglich blockiert werden und außerhalb entsprechender Systeme weiterhin funktionieren könnten.

DMA-basierte Cheat-Lösungen gelten seit Jahren als besonders schwer zu bekämpfen, da sie klassische Software-Schutzmaßnahmen umgehen können. Riot positioniert Vanguard bewusst als eines der strengsten Anti-Cheat-Systeme der Branche.

Die aktuelle Debatte zeigt jedoch, wie sensibel der Umgang mit tiefgreifenden Sicherheitsmaßnahmen bleibt, insbesondere wenn diese potenziell Auswirkungen über die reine Software-Ebene hinaus haben.

congrats to the owners of a brand new $6k paperweight https://t.co/3rjZVQntrc pic.twitter.com/fS3JC0FL0p — Riot Games (@riotgames) May 21, 2026