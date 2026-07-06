Valve: 700 Millionen Euro Projekt: Gabe Newell baut ein Schiff für die tiefsten Orte der Erde

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Valve-Mitgründer Gabe Newell investiert in ein außergewöhnliches Forschungsprojekt außerhalb der Gaming-Branche. Mit dem RV11000 entsteht derzeit ein hochmodernes Tiefsee-Forschungsschiff, das neue Maßstäbe in der Meeresforschung setzen soll.

Das Projekt wird von seiner Organisation Inkfish getragen und in Norwegen vom Schiffbauer VARD umgesetzt. Die Kosten belaufen sich auf rund 700 Millionen Euro.

RV11000: Forschung auf neuem Niveau

Das Schiff ist für extreme Tiefsee-Missionen konzipiert und soll Bereiche erreichen, die bisher kaum erforscht wurden. Mit einer geplanten Länge von 162 Metern bietet das RV11000 Platz für bis zu 130 Wissenschaftler und Crew-Mitglieder.

Ein zentrales Ziel ist die Erforschung der tiefsten Regionen der Ozeane, inklusive Gebieten in bis zu 11.000 Metern Tiefe.

Technik für extreme Bedingungen

Das RV11000 ist speziell für anspruchsvolle Einsätze auf hoher See ausgelegt. Dazu gehören unter anderem:

hochmoderne Labore und Forschungsbereiche

Werkstätten und technische Räume für Ausrüstung

Wohn- und Arbeitsbereiche für Wissenschaftsteams

ein großes Kransystem für Unterwasserfahrzeuge

Unterstützung für Tauchroboter und bemannte Tauchmissionen

Zusätzlich verfügt das Schiff über ein leistungsfähiges Batteriesystem, das einen besonders leisen Betrieb für bis zu 12 Stunden ermöglicht, um marine Ökosysteme möglichst wenig zu stören.

Vier Stabilisatoren sorgen zudem dafür, dass das Schiff auch bei rauen Bedingungen stabil bleibt.

Start der Mission für 2030 geplant

Das RV11000 soll laut aktuellem Stand im Jahr 2030 in Dienst gestellt werden. Danach soll es eine zentrale Rolle bei der Erkundung bislang kaum zugänglicher Ozeanregionen spielen.

Die Mission umfasst unter anderem die Kartierung des Meeresbodens sowie die Entnahme biologischer und geologischer Proben.

Ein ungewöhnlicher Schritt für einen Gaming-Pionier

Gabe Newell ist vor allem als Mitgründer von Valve und Plattformbetreiber von Steam bekannt. Mit dem Einstieg in die Tiefseeforschung bewegt er sich nun in einen völlig anderen Bereich der Wissenschaft und Technologie.

Das Projekt unterstreicht den zunehmenden Trend, dass Technologieunternehmer zunehmend in wissenschaftliche Großprojekte außerhalb der klassischen IT-Industrie investieren.

Mit dem RV11000 entsteht eines der ambitioniertesten Tiefsee-Forschungsprojekte der kommenden Jahre. Unterstützt von einem der bekanntesten Namen der Gaming-Industrie könnte das Schiff einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der Ozeane leisten – insbesondere in bislang unerreichbaren Tiefen.

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