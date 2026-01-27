Valve: 755-Millionen-Euro-Sammelklage wird weitergeführt

Image: - - - - / Depositphotos

Valve sieht sich in Großbritannien einer umgerechnet 755-Millionen-Euro-Sammelklage gegenüber, nachdem das Competition Appeal Tribunal entschieden hat, dass das Verfahren weitergehen darf.

Die Klage betrifft bis zu 14 Millionen Verbraucher, die seit 2018 Spiele oder DLC über Steam oder andere Plattformen gekauft haben.

Die Klägerseite um Kinderrechts‑Advokatin Vicki Shotbolt wirft Valve vor, Publisher durch Vertragsklauseln daran zu hindern, Spiele früher oder günstiger auf Konkurrenzplattformen anzubieten.

Weiterhin sollen Käufer eines Spiels auf Steam gezwungen sein, alle Zusatzinhalte ausschließlich dort zu erwerben – ein „Lock‑in“, das Provisionen von bis zu 30 % ermögliche.

Valve wollte verhindern, dass die Klage überhaupt zugelassen wird, doch das Tribunal sah ausreichende Grundlage. Eine Stellungnahme des Unternehmens steht aus.