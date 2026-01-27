Valve: 755-Millionen-Euro-Sammelklage wird weitergeführt

Britisches Tribunal lässt Sammelklage gegen Steam‑Betreiber zu – Vorwurf: „unfaire“ 30‑Prozent‑Provisionen.

Valve sieht sich in Großbritannien einer umgerechnet 755-Millionen-Euro-Sammelklage gegenüber, nachdem das Competition Appeal Tribunal entschieden hat, dass das Verfahren weitergehen darf.

Die Klage betrifft bis zu 14 Millionen Verbraucher, die seit 2018 Spiele oder DLC über Steam oder andere Plattformen gekauft haben.

Die Klägerseite um Kinderrechts‑Advokatin Vicki Shotbolt wirft Valve vor, Publisher durch Vertragsklauseln daran zu hindern, Spiele früher oder günstiger auf Konkurrenzplattformen anzubieten.

Weiterhin sollen Käufer eines Spiels auf Steam gezwungen sein, alle Zusatzinhalte ausschließlich dort zu erwerben – ein „Lock‑in“, das Provisionen von bis zu 30 % ermögliche.

Valve wollte verhindern, dass die Klage überhaupt zugelassen wird, doch das Tribunal sah ausreichende Grundlage. Eine Stellungnahme des Unternehmens steht aus.

  2. Teddofryo 94755 XP Posting Machine Level 2 | 27.01.2026 - 17:17 Uhr

    Mit andern Worten, die Steam Machine hat einen weiteren Grund auf unbestimmte Zeit delayed zu werden.

    0
    • Eisbaer2405 49755 XP Hooligan Bezwinger | 27.01.2026 - 18:08 Uhr
      Antwort auf Teddofryo

      Gerücht: Vielleicht hatte das SteamPizzagate gar nix mit Half Life 3 zu tun, sondern mit der Klage? Schon auffällig dass das so nahe beieinander liegt.

      2
  3. Katanameister 308920 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 27.01.2026 - 17:21 Uhr

    Wahnsinn, wie das wohl ausgehen wird…

    „Weiterhin sollen Käufer eines Spiels auf Steam gezwungen sein, alle Zusatzinhalte ausschließlich dort zu erwerben – ein „Lock‑in“, das Provisionen von bis zu 30 % ermögliche.“

    Hä, geht es jetzt darum, dass man gekaufte Spiele auch auf anderen Stores verfügbar macht, sodass man es nicht immer wieder kaufen muss, verwirrend 🤔 .

    0
    • Eisbaer2405 49755 XP Hooligan Bezwinger | 27.01.2026 - 18:06 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Nein darum geht es nicht, es geht darum, dass das Steam dich zwang bzw. die Puplisher das DLCs nicht zb auf GoG erwerbar sind, also nur im Steamstore, für ein PC Spiel sollte es unerheblich sein wo man seine DLCs kauft. Dadurch konnte dann so hohe Provision angesetzt werden, sprich die DLCs wurden teurer als nötig, du als Kunde hast zu viel gezahlt.

      0
  5. Aeternitatis 50425 XP Nachwuchsadmin 5+ | 27.01.2026 - 17:30 Uhr

    Naja, wenn ich mich vertraglich binde, dann brauche ich im Nachhinein nicht zu meckern. Keiner zwingt die Publisher die Spiele dort zu veröffentlichen. Wenn man es jetzt allgemein betrachtet, müsste man zum Beispiel auch Sony, Microsoft und Nintendo verklagen, da die Exklusiv Titel nicht auf allen Konsolen veröffentlicht werden. Die 30 Prozent von Valve sind natürlich hoch und ich befürworte das überhaupt nicht, aber das weiß ich als Publisher auch bevor ich unterschriebe. Der Käufer selbst könnte dann in Deutschland genau so gut den Staat verklagen, weil die 19 Prozent Mehrwertsteuer auch unfair ist.

    3
  7. Ralle89 73860 XP Tastenakrobat Level 2 | 27.01.2026 - 17:50 Uhr

    Kann da leider nicht mitreden verwende keine andere Platform außer Xbox bis zur Xbox next 😅

    0
  9. Peter Quill 76790 XP Tastenakrobat Level 3 | 27.01.2026 - 18:09 Uhr

    Weiterhin sollen Käufer eines Spiels auf Steam gezwungen sein, alle Zusatzinhalte ausschließlich dort zu erwerben – ein „Lock‑in“, das Provisionen von bis zu 30 % ermögliche.🤔

    Wie sollte denn das anders funktionieren?
    Ich kaufe mir call of duty im playstation store und ingame Käufe im Xbox store oder was?

    1
  10. wussii 54150 XP Nachwuchsadmin 6+ | 27.01.2026 - 18:14 Uhr

    Wieso kommt Sony eigentlich immer mit ihrem Shit durch? Die haben doch in fast allen Verträgen so eklige Klauseln…

    0

