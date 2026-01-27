Valve: 755-Millionen-Euro-Sammelklage wird weitergeführt

Valve sieht sich in Großbritannien einer umgerechnet 755-Millionen-Euro-Sammelklage gegenüber, nachdem das Competition Appeal Tribunal entschieden hat, dass das Verfahren weitergehen darf.
Die Klage betrifft bis zu 14 Millionen Verbraucher, die seit 2018 Spiele oder DLC über Steam oder andere Plattformen gekauft haben.
Die Klägerseite um Kinderrechts‑Advokatin Vicki Shotbolt wirft Valve vor, Publisher durch Vertragsklauseln daran zu hindern, Spiele früher oder günstiger auf Konkurrenzplattformen anzubieten.
Weiterhin sollen Käufer eines Spiels auf Steam gezwungen sein, alle Zusatzinhalte ausschließlich dort zu erwerben – ein „Lock‑in“, das Provisionen von bis zu 30 % ermögliche.
Valve wollte verhindern, dass die Klage überhaupt zugelassen wird, doch das Tribunal sah ausreichende Grundlage. Eine Stellungnahme des Unternehmens steht aus.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn die Anschuldigungen wahr sind, hoffe ich auf saftige Strafen.
Mit andern Worten, die Steam Machine hat einen weiteren Grund auf unbestimmte Zeit delayed zu werden.
Gerücht: Vielleicht hatte das SteamPizzagate gar nix mit Half Life 3 zu tun, sondern mit der Klage? Schon auffällig dass das so nahe beieinander liegt.
Wahnsinn, wie das wohl ausgehen wird…
„Weiterhin sollen Käufer eines Spiels auf Steam gezwungen sein, alle Zusatzinhalte ausschließlich dort zu erwerben – ein „Lock‑in“, das Provisionen von bis zu 30 % ermögliche.“
Hä, geht es jetzt darum, dass man gekaufte Spiele auch auf anderen Stores verfügbar macht, sodass man es nicht immer wieder kaufen muss, verwirrend 🤔 .
Nein darum geht es nicht, es geht darum, dass das Steam dich zwang bzw. die Puplisher das DLCs nicht zb auf GoG erwerbar sind, also nur im Steamstore, für ein PC Spiel sollte es unerheblich sein wo man seine DLCs kauft. Dadurch konnte dann so hohe Provision angesetzt werden, sprich die DLCs wurden teurer als nötig, du als Kunde hast zu viel gezahlt.
Ok, also generell eine Monopolklage.
Dann können sie bei Sony direkt weiter machen.
Genau, danach kommt MS an den Pranger, die verlangen auch 30 %
Ich glaube nicht, dass wegen den paar Euro MS in GB geklagt wird. Das sind die Anwaltskosten höher.
Naja, wenn ich mich vertraglich binde, dann brauche ich im Nachhinein nicht zu meckern. Keiner zwingt die Publisher die Spiele dort zu veröffentlichen. Wenn man es jetzt allgemein betrachtet, müsste man zum Beispiel auch Sony, Microsoft und Nintendo verklagen, da die Exklusiv Titel nicht auf allen Konsolen veröffentlicht werden. Die 30 Prozent von Valve sind natürlich hoch und ich befürworte das überhaupt nicht, aber das weiß ich als Publisher auch bevor ich unterschriebe. Der Käufer selbst könnte dann in Deutschland genau so gut den Staat verklagen, weil die 19 Prozent Mehrwertsteuer auch unfair ist.
Sony hat auch eine klage in Großbritannien laufen.😉
Ich bezweifle aber das Steam und Sony wirklich große Probleme bekommen.
Ja, da bin ich bei dir.
Das könnte auch wieder ein sehr langer Prozess werden.
Kann da leider nicht mitreden verwende keine andere Platform außer Xbox bis zur Xbox next 😅
NA da bin ich gespannt wie es ausgeht.
Weiterhin sollen Käufer eines Spiels auf Steam gezwungen sein, alle Zusatzinhalte ausschließlich dort zu erwerben – ein „Lock‑in“, das Provisionen von bis zu 30 % ermögliche.🤔
Wie sollte denn das anders funktionieren?
Ich kaufe mir call of duty im playstation store und ingame Käufe im Xbox store oder was?
Wieso kommt Sony eigentlich immer mit ihrem Shit durch? Die haben doch in fast allen Verträgen so eklige Klauseln…