Valve: Cheater werden in Deadlock zu Fröschen

Seit etwas mehr als einem Monat befindet sich der von Valve entwickelte Multiplayer-Helden-Shooter Deadlock in der Early-Access-Phase. In dieser Zeit konnte auf Steam ein Höchststand von 171.000 zeitgleich aktiven Spielern erreicht werden.

Leider befinden sich unter den zahlreichen Spielern auch einige Cheater, denen Valve jetzt mithilfe einer besonders kreativen Maßnahme Herr werden möchte. Laut Patch Notes zu einem kommenden Update wird es bald möglich sein, Cheater mitten im Spiel in Frösche zu verwandeln:

Wie das Ganze in der Praxis aussehen wird, demonstriert der X-Nutzer @poggu__ in einem kurzen Clip.

Guys do you ever get this weird glitch in deadlock pic.twitter.com/KxFqBJBg39

— Poggu (@poggu__) September 26, 2024