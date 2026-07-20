Valve: Gaming-PCs könnten noch teurer werden – ein Ende der Speicherkrise ist nicht in Sicht

Eine Entspannung auf dem Markt für Speicherchips ist nach Einschätzung von Valve derzeit nicht in Sicht. Das Unternehmen erwartet vielmehr, dass die Preise für Arbeitsspeicher und andere Speicherlösungen in den kommenden Monaten weiter steigen werden.

Im Gespräch mit Jason Schreier von Bloomberg erklärte Valve-Ingenieur Yazan Aldehayyat, dass sich die Situation sogar weiter verschärfe. Nach seinen Angaben spiegeln die Preise im Einzelhandel die Entwicklung auf dem Großhandelsmarkt erst mit einer Verzögerung von drei bis sechs Monaten wider. Was Verbraucher aktuell in den Regalen sehen, sei daher noch nicht das Ende der Preisentwicklung.

Als wesentlichen Treiber nennt Valve die stark gestiegene Nachfrage nach Speicherkomponenten. Der Boom rund um Anwendungen der Künstlichen Intelligenz bindet große Mengen an Speicherchips, die gleichzeitig für Grafikkarten, SSDs, Arbeitsspeicher und weitere Hardware benötigt werden. Dadurch steigen die Kosten für Hersteller und letztlich auch für Endkunden.

Valve bestätigte außerdem, dass die angespannte Versorgungslage bereits Auswirkungen auf die Produktion der Steam Machine hatte. Laut Ingenieur Pierre-Loup Griffais sei die Fertigung insbesondere durch die begrenzte Verfügbarkeit von Speicherchips eingeschränkt worden. Das Unternehmen produziere so viele Geräte wie möglich, stoße jedoch an die Grenzen der verfügbaren Speicherkapazitäten.

Konkrete Verkaufszahlen zur Steam Machine nannte Valve nicht. Laut Bloomberg bewertet das Unternehmen den Erfolg der Plattform jedoch nicht ausschließlich anhand der Verkaufszahlen, sondern sieht sie vor allem als offene Alternative für PC-Gaming im Wohnzimmer.