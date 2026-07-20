Valve: Gaming-PCs könnten noch teurer werden – ein Ende der Speicherkrise ist nicht in Sicht

Eine Entspannung auf dem Markt für Speicherchips ist nach Einschätzung von Valve derzeit nicht in Sicht. Das Unternehmen erwartet vielmehr, dass die Preise für Arbeitsspeicher und andere Speicherlösungen in den kommenden Monaten weiter steigen werden.
Im Gespräch mit Jason Schreier von Bloomberg erklärte Valve-Ingenieur Yazan Aldehayyat, dass sich die Situation sogar weiter verschärfe. Nach seinen Angaben spiegeln die Preise im Einzelhandel die Entwicklung auf dem Großhandelsmarkt erst mit einer Verzögerung von drei bis sechs Monaten wider. Was Verbraucher aktuell in den Regalen sehen, sei daher noch nicht das Ende der Preisentwicklung.
Als wesentlichen Treiber nennt Valve die stark gestiegene Nachfrage nach Speicherkomponenten. Der Boom rund um Anwendungen der Künstlichen Intelligenz bindet große Mengen an Speicherchips, die gleichzeitig für Grafikkarten, SSDs, Arbeitsspeicher und weitere Hardware benötigt werden. Dadurch steigen die Kosten für Hersteller und letztlich auch für Endkunden.
Valve bestätigte außerdem, dass die angespannte Versorgungslage bereits Auswirkungen auf die Produktion der Steam Machine hatte. Laut Ingenieur Pierre-Loup Griffais sei die Fertigung insbesondere durch die begrenzte Verfügbarkeit von Speicherchips eingeschränkt worden. Das Unternehmen produziere so viele Geräte wie möglich, stoße jedoch an die Grenzen der verfügbaren Speicherkapazitäten.
Konkrete Verkaufszahlen zur Steam Machine nannte Valve nicht. Laut Bloomberg bewertet das Unternehmen den Erfolg der Plattform jedoch nicht ausschließlich anhand der Verkaufszahlen, sondern sieht sie vor allem als offene Alternative für PC-Gaming im Wohnzimmer.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ha wirklich jemand damit gerechnet, dass irgendwas mal wieder billiger wird?
Ich nicht, die jetzigen Preise werden in ein paar Jahren die Angebotspreise sein, wenn der Markt sich beruhigt hat.
Sehe ich genauso.
Sollen sie mal machen, bald käuft keiner mehr zu solch überteuerten Preisen.
PC Preise werden sicherlich bald ins unermäßliche explodieren
Steam Machine dann für fast 2000€ 💩.
Streng genommen waren die das schon. Wird nun noch noch schlimmer.
Wo man früher einen Guten PC für 1000 DM bekommen hat, bezahlt man heute das vierfache. Einen Herausragenden 5-6 fach…
Noch schwierigere Hardware-Zeiten stehen bevor. Am Anfang der Preissteigerungen dachte ich noch, dass es um die Gier der Konzerne geht (Sony, MS). Inzwischen denke ich aber, dass es tatsächlich mit der Teuerung der Komponenten zu tun hat und die Gewinnmargen auf die Konsolen nicht (oder kaum) gesteigert wurden durch die Preissteigerungen.
Schon richtig! Es geht um die Gier der Konzerne, die grenzenlose Gier der KI Konzerne !!!
Das ist ein anderes Thema. Ich habe ja über die Konsolenherstellung geschrieben.
Da würde ich aber eher von Gier bei den RAM-Herstellern reden. Die sind ja schließlich jene, die momentan jeden Preis verlangen können.
PC Gaming wird richtig irre teuer, wer kauft da noch einen PC 😵💫!
Da hole ich mir lieber eine Konsole, wo die technischen Unterschiede zum PC nur noch maginal sind.
Marginal für die ersten paar Monate 🤭😂
Konsolen werden zwar auch teurer, aber zum Glück brauche ich keinen Gaming PC.
Unter dem KI-Boom entsteht eine riesige Blase, die irgendwann in den nächsten Jahren kollabieren wird. Die als letztes auf diesen Trend aufspringen, werden die ersten Verlierer sein.
In den nächsten Jahren wird es noch düster für uns den Endverbraucher aussehen. Ich habe mir deswegen vor kurzen einem PC gegönnt und überlege mir noch eine Steam Machine zu zulegen, für Indie-Games. Weil ich mich von den Konsolen verabschieden möchte.
Steige auch vom PC auf Konsolen um! Die hohen PC Preise und GTA 6 machen mir die Entscheidung einfach!
Willkommen in der XBOX Welt. 🙂
Ich kann die XBOX Konsolen als Alternative empfehlen🙂
Man kann eigentlich nur hoffen dass die eigene Hardware nicht gerade jetzt oder in naher Zukunft die Grätsche macht
Man hätte ich das mal vor ein paar Jahren gewusst dann hätte ich mir schön Ram Kistenweise gekauft und jetzt verkauft.