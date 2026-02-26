Valve: Klage wegen illegalem Glücksspiel in Spielen

Image: - - - - / Depositphotos

Die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates New York hat eine Klage gegen Valve eingereicht und wirft dem Unternehmen vor, gegen Glücksspielgesetze zu verstoßen.

In den Mitteilungen auf X und Bluesky erklärt Letitia James, Valve habe Milliarden verdient, indem Kindern und Erwachsenen illegales Glücksspiel ermöglicht werde, um wertvolle virtuelle Gegenstände zu gewinnen.

Die Aussage beschreibt diese Mechaniken als schädlich und suchterzeugend.

In einer begleitenden Pressemitteilung nennt die Behörde Counter‑Strike 2, Team Fortress 2 und Dota 2 als zentrale Beispiele. Die Untersuchung der Generalstaatsanwaltschaft kommt zu dem Schluss, dass die Spiele Nutzer dazu verleiten, Geld für die Chance auf seltene virtuelle Items auszugeben, die einen erheblichen finanziellen Wert besitzen können.

Der Vorgang wird mit einem Spielautomaten verglichen, da eine animierte Drehscheibe den Zufallsprozess visualisiert und am Ende ein Item präsentiert. Einige dieser Gegenstände wurden für außergewöhnlich hohe Summen weiterverkauft, was die Attraktivität der Mechaniken zusätzlich verstärkt.

Die Klage führt aus, dass die virtuellen Items keine spielerische Funktion besitzen, aber online für Geld gehandelt werden können. Ein besonders wertvolles Item soll für mehr als eine Million Dollar verkauft worden sein.

Die Behörde argumentiert, Valve habe über Jahre hinweg enorme Gewinne erzielt, indem Nutzer – darunter viele Minderjährige – dazu gebracht wurden, auf teure virtuelle Gegenstände zu hoffen, die sich anschließend zu Geld machen lassen. Ziel der Klage ist es, Valve dauerhaft daran zu hindern, Glücksspielmechaniken zu fördern, und das Unternehmen zu Rückzahlungen und Strafzahlungen zu verpflichten.

Die Darstellung geht zudem auf die bekannten Strukturen des Steam‑Marktplatzes ein, einschließlich der von Valve festgelegten Wahrscheinlichkeiten, der casinoähnlichen Präsentation beim Öffnen von Lootboxen und der florierenden Drittmarktplätze rund um Skins und Messer aus Counter‑Strike 2.

Ein besonders teurer Skin wurde im Jahr 2023 für 400.000 Dollar verkauft, was die wirtschaftliche Dimension des Systems verdeutlicht.

Die Klage betont, dass das Modell für Kinder besonders problematisch sei. Junge Nutzer mit begrenzten finanziellen Mitteln könnten dazu verleitet werden, mit Lootboxen zu beginnen, um ein Item zu erhalten, das ihren Status in den virtuellen Welten der Spiele verbessern soll.

Zusätzlich äußert James Kritik an der Darstellung von Waffen und Gewalt in Valves Spielen und beschreibt diese als Beitrag zu einer gefährlichen Entwicklung, die junge Spieler abstumpfen lasse, bevor ihr Gehirn vollständig entwickelt sei.

Die Generalstaatsanwaltschaft fordert, Valve müsse das Bewerben von Glücksspielmechaniken einstellen, unrechtmäßig erzielte Gewinne abgeben und Strafen für Verstöße gegen die Gesetze des Bundesstaates zahlen.

Die Auseinandersetzung reiht sich in eine lange Geschichte juristischer Konflikte rund um Lootbox‑Praktiken ein, nachdem Valve bereits 2022 eine Serie früherer Klagen hinter sich gelassen hatte. Die neue Klage argumentiert jedoch, dass Valves eigenes System den Kern des illegalen Glücksspiels bilde.