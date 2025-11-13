Valve: Phil Spencer reagiert positiv auf Ankündigung

Valve hat gestern überraschend neue Hardware vorgestellt. Neben einem überarbeiteten Controller und einer neuen VR-Brille rückte vor allem die Steam Machine ins Rampenlicht. Wir hatten darüber berichtet.

Mit dem kompakten Mini-PC zielt Valve darauf ab, sich im Wohnzimmer als Alternative zu klassischen Konsolen zu etablieren.

Von Microsoft gab es bereits eine erste, positive Reaktion. Phil Spencer, Chef der Gaming-Sparte, begrüßte die Erweiterung des Gaming-Ökosystems – insbesondere, weil sie Spielern und Entwicklern mehr Freiheiten auf offenen Plattformen ermöglicht, wie es in einem Posting auf X heißt.

Die zunehmende Vielfalt an Zugängen über PC, Konsole und Handhelds wird laut Spencer als Ausdruck einer zukunftsorientierten Ausrichtung gesehen, bei der Wahlmöglichkeiten im Mittelpunkt stehen.

Als einer der größten Publisher auf Steam begrüße man daher die neuen Optionen, die den Spielern den Zugang zu Spielen überall ermöglichen.