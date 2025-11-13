Valve: Phil Spencer reagiert positiv auf Ankündigung

Valve hat gestern überraschend neue Hardware vorgestellt. Neben einem überarbeiteten Controller und einer neuen VR-Brille rückte vor allem die Steam Machine ins Rampenlicht. Wir hatten darüber berichtet.
Mit dem kompakten Mini-PC zielt Valve darauf ab, sich im Wohnzimmer als Alternative zu klassischen Konsolen zu etablieren.
Von Microsoft gab es bereits eine erste, positive Reaktion. Phil Spencer, Chef der Gaming-Sparte, begrüßte die Erweiterung des Gaming-Ökosystems – insbesondere, weil sie Spielern und Entwicklern mehr Freiheiten auf offenen Plattformen ermöglicht, wie es in einem Posting auf X heißt.
Die zunehmende Vielfalt an Zugängen über PC, Konsole und Handhelds wird laut Spencer als Ausdruck einer zukunftsorientierten Ausrichtung gesehen, bei der Wahlmöglichkeiten im Mittelpunkt stehen.
Als einer der größten Publisher auf Steam begrüße man daher die neuen Optionen, die den Spielern den Zugang zu Spielen überall ermöglichen.
123 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mich erfreut die Ankündigung dieser Steam Maschine auch, muss ich sagen. Somit mehr Konkurrenz für Wohnzimmer-Gaming. Die Auswirkung auf die Verkaufszahlen der neuen Xbox next, könnten mir nicht egaler sein. Da darauf wohl eben die PC Versionen auch laufen werden durch den Hybrid-Ansatz, ist die Thirdparty Unterstützung sowieso gesichert.
Als Xbox-Konsolore ziehe ich natürlich die Xbox next vor, weil sie einfach viele Vorteile gegenüber der Steam Maschine und auch der PS6 bietet. Ein Gerät für alles.❤️