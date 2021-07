Valve: Steam-Deck offiziell enthüllt

Valve gibt bekannt, dass das Steam-Deck ab Dezember 2021 für 419,- Euro erhältlich sein wird. Alle DEtails zur Hardware gibt es hier. Eine Reservierung ist ab morgen 19:00 Uhr ebenfalls möglich.

Der 7 Zoll Handheld mit einer Auflösung von 1280 × 800 Pixel (16:10 Seitenverhältnis) setzt auf eine AMD APU. Die CPU besteht aus einem Zen 2 4c/8t, 2,4 – 3,5 GHz (bis zu 448 GFlops FP32). Die GPU auf 8 RDNA 2 CUs, 1,0 – 1,6 GHz (bis zu 1,6 TFlops FP32). Die technische Leistung gibt es hier.

Darüber hinaus bietet das Steam-Deck Bluetooth 5.0, Dual-Band-WLAN-Sender, 2,4 GHz und 5 GHz, 2× 2 MIMO, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac und vieles mehr.

Introducing Steam Deck: powerful, portable PC gaming starting at $399. Designed by Valve, powered by Steam. Shipping December 2021.

Learn more at https://t.co/ZOTx3KUCVK and reserve yours tomorrow. #SteamDeck pic.twitter.com/jcgbaKfT9c

— Steam (@Steam) July 15, 2021