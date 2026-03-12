Valve: Valve verteidigt Lootboxen gegen New Yorker Klage

Die Auseinandersetzung zwischen Valve und der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft (NYAG) spitzt sich weiter zu. Nachdem NYAG‑Chefin Letitia James im Februar Klage gegen Valve eingereicht hatte und Lootboxen in Counter‑Strike 2, Dota 2 und Team Fortress 2 als „illegales Glücksspiel“ bezeichnete, hat Valve nun eine ausführliche Stellungnahme veröffentlicht.

James warf Valve vor, Lootboxen würden Kinder gefährden, Spielsucht fördern und gegen Glücksspielgesetze des Bundesstaates verstoßen. Sie bezeichnete die Mechaniken sogar als „Inbegriff von Glücksspiel“. Valve zeigt sich davon wenig begeistert und schreibt, man sei „enttäuscht“, dass die NYAG trotz umfangreicher Erklärungen seit Anfang 2023 zu diesem Schluss gekommen sei.

In seiner Stellungnahme vergleicht Valve die eigenen Mystery‑Boxen mit Sammelkartenprodukten wie Pokémon, Magic: The Gathering oder Baseballkarten. Der Kernpunkt: Auch dort wisse man beim Kauf nicht, welche Karte man erhält – und dennoch gelten sie nicht als Glücksspiel.

Gleichzeitig betont Valve, dass man aktiv gegen Drittanbieter‑Glücksspielseiten vorgehe und bereits über eine Million Steam‑Accounts gesperrt habe, die versucht hätten, mit Steam‑Items zu wetten.

Besonders kritisch sieht Valve die Forderungen der NYAG, digitale Items nicht mehr frei teilen oder übertragen zu dürfen. Außerdem solle Valve deutlich mehr persönliche Daten sammeln, um strengere Altersverifizierungen zu ermöglichen.

Das Unternehmen lehnt das ab und erklärt, man wolle nur jene Daten erheben, die für den Betrieb von Steam und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben notwendig seien. Ein Vergleich mit der NYAG wäre zwar „einfacher und günstiger“ gewesen, doch die geforderten Maßnahmen wären laut Valve „schlecht für Nutzer und Entwickler“ und würden Innovationen behindern.

Auch auf die wiederholte Behauptung, Videospiele würden reale Gewalt fördern, reagiert Valve deutlich. Solche Aussagen seien „eine Ablenkung und eine Fehlinterpretation“, die man seit Jahren kenne. Studien hätten mehrfach gezeigt, dass es keinen Zusammenhang zwischen Medienkonsum und realer Gewalt gebe – im Gegenteil, viele Untersuchungen würden positive Effekte von Spielen hervorheben.

Valve stellt klar, dass man sich selbstverständlich an neue Gesetze halten werde, falls der Bundesstaat New York entsprechende Regelungen verabschiedet. Bis dahin liege die Entscheidung jedoch beim Gericht. Gleichzeitig wolle man die Spieler darüber informieren, welche Auswirkungen die Klage auf Nutzer in New York und darüber hinaus haben könnte.