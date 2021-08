Valve: xCloud funktioniert laut Phil Spencer gut auf Steam Deck

Autor:, in / Valve

Phil Spencer war zu Besuch bei Valve und plauderte mit Scott, Erik und Gabe über Steam Deck. Es blieb aber nicht nur bei einem Gespräch, denn Spencer konnte den Handheld gute eine Woche lang ausprobieren und sein Fazit fiel sehr positiv aus.

In seinen Augen ist es ein wirklich schönes Gerät. Die Bildschirmgröße und die Steuerung sind großartig. Halo und Age of Empires fühlten sich gut darauf an und xCloud funktionierte ebenfalls bestens.

Alles in allem scheint das Steam Deck ein perfekter Begleiter zu sein, wenn ihr eure Steam-Bibliothek unterwegs genießen wollt. Aber nicht nur das! Durch Spencers dezenten Hinweis auf die Funktionalität von xCloud steht nun fest, dass ihr mit Steam Deck Zugriff auf eure Xbox Games Pass Spiele haben werdet.