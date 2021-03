Valve: Zwei Half-Life-Spiele laut Insider in Arbeit

Der vor allem für Spiele aus dem Hause Valve und Bethesda bekannte Insider Tyler McVicker heizt aktuell die Gerüchteküche an.

Wie McVicker derzeit behauptet soll der Entwickler des VR-Spiels Half-Life: Alyx an gleich zwei weiteren Spielen zu Half-Life arbeiten.

Abgesehen von der Frage, ob an dem Gerücht etwas dran ist, stellt sich auch die Frage, ob es sich bei den beiden Spielen wieder um Titel für Virtual Reality handelt.

Über das Gerücht spricht der Insider in seinem neusten Video, das derzeit nur Patreon-Abonnenten vorbehalten ist. In einigen Stunden ist das Video dann auch bei YouTube verfügbar für mögliche weitere Details.

Oh God, Valve is working on 2 Half-Life games following up on Half-Life: Alyx….. I AM EXCITED! https://t.co/JPSlQcTxPJ

— Tyler McVicker (@Tyler_McV) March 28, 2021