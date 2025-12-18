Vambrace: Dungeon Monarch: Deckbuilder legt die Karten auf den Tisch

Der taktische Deckbuilder Vambrace: Dungeon Monarch ist jetzt auf Konsolen erhältlich.

Entwickler Dvora Studio und Publisher Headup freuen sich, die Veröffentlichung von Vambrace: Dungeon Monarch, ihrem taktischen Fantasy-Deckbuilding-Autokampfspiel, bekannt zu geben. Nach der Veröffentlichung auf dem PC im Mai ist das Dungeon Defense Game nun auch für PlayStation und Xbox erhältlich.

Vambrace: Dungeon Monarch fordert euch heraus, euer strategisches Kartendeck zu nutzen, um verheerende Zaubersprüche zu entfesseln und furchterregende Kampfeinheiten auf das Schlachtfeld zu beschwören.

Vernichtet eure Feinde mit Blitzen, Feuerbällen und Pfeilhagel, während ihr eure Truppen mit Schadensschüben, Moralschüben und Schutzpanzerung stärkt. Beobachtet, wie sich eure Einheiten in die Schlacht stürzen und Eindringlinge mit einzigartigen Fähigkeiten dezimieren.

Features:

Eine einzigartige Kombination aus Deckbau, Dungeon-Verteidigung, Taktik und automatischen Kämpfen.

Karten und Einheiten können sich gegenseitig verstärken, um ihre Kräfte zu erhöhen. Plant taktisch, um das Beste aus diesen Synergien zu machen, und schickt eure Feinde in die Flucht!

Auf dem Schlachtfeld greifen eure Einheiten von sich aus an, aber als ihr Anführer könnt ihr euch im Dungeon bewegen, um das Beste aus ihren wilden Kampffähigkeiten zu machen!

Baut Türme und andere Gebäude, um die Beschaffung von Truppen zu beschleunigen und zusätzliche Funktionen freizuschalten

Ein lustiger, frischer und teuflischer Kunststil in 2,5D

Zufallsereignisse erhöhen den Wiederspielwert des Spiels

Verschiedene Spielweisen mit mehr als 20 Synergiearten, je nachdem, welche Einheiten ihr auswählt. Werdet ihr die Vampir-Legion einsetzen, um den Kerker zu beherrschen? Oder vielleicht die Stählerne Legion oder die Armeen der Untoten?