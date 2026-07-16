Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors: Bekommt wichtige Verbesserungen und neuen Endlos-Modus

Vampire Crawlers erhält Update 1.5 mit neuen Komfortfunktionen, Endless Mode und einer umfangreichen Content-Roadmap für 2026.

Mit Update 1.5 erhält Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors zahlreiche Komfortverbesserungen, neue Funktionen und einen Ausblick auf die geplanten Inhalte für 2026. Das Entwicklerteam von poncle und Nosebleed hat außerdem eine umfangreiche Roadmap vorgestellt, die weitere Herausforderungen und neue Spielmechaniken vorsieht.

Eine der wichtigsten Änderungen betrifft eine grundlegende Funktion: Spieler können das Spiel nun deutlich einfacher verlassen. Der Einstellungs-Button mit der Quit-Option ist dauerhaft sichtbar, während zusätzliche Tastaturbefehle das Verlassen von Shops oder die Rückkehr aus der Weltkarte erleichtern.

Auch das Kartensystem wurde überarbeitet. Mit der neuen Kartensortierung können Spieler ihr Deck nach Manakosten oder Farbe ordnen. Zusätzlich zeigt die neue Deck-Ansicht erstmals alle Karten gesammelt an und informiert darüber, ob sie sich im Deckstapel, auf der Hand oder im Ablagestapel befinden.

Endless Mode erweitert das Endgame

Eine der größten Neuerungen von Update 1.5 ist der Endless Mode.

Spieler, die die Kampagne abgeschlossen haben, können eine neue Relikt-Herausforderung auf der Karte freischalten. Mit aktiviertem Relikt steht der Endlosmodus anschließend in bereits abgeschlossenen Dungeons zur Verfügung.

Dabei steigt der Schwierigkeitsgrad deutlich an. Nach Abschluss der normalen Ebenen können Spieler weitergraben und sich noch stärkeren Gegnern stellen. Der Juwelier ist im Endless Mode deaktiviert, damit der Fokus stärker auf Zufall, Ressourcenmanagement und Überlebensfähigkeiten liegt.

Neue Roadmap für 2026

Neben dem aktuellen Update hat das Team seine Pläne für die kommenden Monate vorgestellt. Jede größere Aktualisierung im Jahr 2026 soll eine neue Post-Game-Challenge-Stage enthalten.

Diese Herausforderungen führen jeweils eine neue Spielmechanik ein. Nach erfolgreichem Abschluss können Spieler diese Mechanik anschließend in weiteren Spielmodi aktivieren oder deaktivieren.

Die nächste Herausforderung setzt beispielsweise auf eine begrenzte Handkartengröße und die bekannte Kartenspielmechanik des Ablegens.

Für 2027 plant das Entwicklerteam außerdem ein größeres neues Konzept namens Astral Stair.

Weitere Verbesserungen in Update 1.5

Das Update bringt zahlreiche zusätzliche Anpassungen:

Grim Grimoire erscheint nun während Levelaufstiegen

Hinweise auf mögliche Kartenentwicklungen werden angezeigt

zusätzliche Statistiken wie Re-Roll werden sichtbar

Glück beeinflusst die Qualität von Edelsteinen stärker

Truhen können durch Glück bis zu vier Edelsteine enthalten

zahlreiche Fehlerbehebungen bei UI, Audio und Gameplay

Auch die Nintendo Switch 2-Version erhält spezielle Verbesserungen. Im Handheld-Modus läuft das Spiel nun mit 1080p, während im Dock-Modus 4K-Auflösung unterstützt wird. Zudem kann der Controller-Mausstick für die Navigation in Dungeons genutzt werden.

Mit Update 1.5 legt Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors damit den Grundstein für weitere Inhalte und zeigt, wie das Spiel über die ursprüngliche Kampagne hinaus langfristig erweitert werden soll.