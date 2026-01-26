Vampire Crawlers: Demo erscheint am 23. Februar

Schon bald können Spieler einen ersten Blick auf Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard werfen. Entwickler poncle, bekannt für den Überraschungserfolg Vampire Survivors, veröffentlicht am 23. Februar eine kostenlose Demo für Xbox Series und PC über Steam.

Der Titel kombiniert Roguelite‑Elemente mit einem Deckbuilder‑Ansatz und setzt auf ein ungewöhnlich schnelles, taktisches Kampfsystem.

Parallel zum Demo‑Termin hat das Studio eine neue Video‑Reihe gestartet, die unter dem Titel Let’s Explore Vampire Crawlers zentrale Mechaniken des Spiels vorstellt. Die erste Episode widmet sich zwei Systemen, die den Spielfluss maßgeblich prägen.

Zu Beginn steht das Turboturn‑System im Fokus. Obwohl die Kämpfe rundenbasiert sind, entfällt das übliche Warten auf Animationen. Das Spiel verarbeitet Eingaben unmittelbar hintereinander und führt sie präzise aus, wodurch ein dynamischer Rhythmus entsteht, der taktische Entscheidungen mit einem schnellen Spielfluss verbindet. Die Mischung aus Struktur und Tempo sorgt für ein Kampferlebnis, das sich deutlich von klassischen rundenbasierten Titeln abhebt.

Darüber hinaus zeigt das Video die Kartanpassung. Spieler können ihre Karten mit Gems modifizieren, die Effekte wie Schadensverstärkungen, neue Eigenschaften oder sogar vollständige Weapon Evolutions ermöglichen. Dadurch entstehen flexible Spielstile, die von einfachen Power‑Boosts bis hin zu komplexen Kombinationsstrategien reichen. Die Mechanik eröffnet zahlreiche Wege, das eigene Deck zu formen und mächtige Synergien zu entwickeln.

Mit der bevorstehenden Demo erhalten Spieler erstmals die Möglichkeit, diese Systeme selbst auszuprobieren und einen Eindruck davon zu gewinnen, wie poncle das Erfolgsrezept von Vampire Survivors in ein neues Genre überträgt.