Vampire Crawlers: Neue Gameplay-Szenen zeigen Gems-System

Vampire Crawlers zeigt neue Gameplay-Details zu Gems beim IGN Fan Fest 2026.

Beim IGN Fan Fest 2026 wurde ein neuer Gameplay-Überblick zu Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard präsentiert. Im Mittelpunkt steht das sogenannte Gems-System, das eine zentrale Rolle im Kampfgeschehen übernimmt.

Der Titel wird als turbo rundenbasiertes, kartengetriebenes Blobbing-Spiel mit Roguelite-Elementen beschrieben. Die Gems fungieren als Verstärker und Modifikatoren für Angriffe und Effekte. Sie beeinflussen Schadenswerte, Synergien und Kombinationsmöglichkeiten innerhalb eines Durchlaufs. Ziel ist es, möglichst große Schadensspitzen zu erzeugen und mit gezielten Kombinationen das System zu dominieren.

Das Video gewährt einen detaillierten Blick auf Funktionsweise, Effekte und strategische Einsatzmöglichkeiten der Gems. Dabei wird deutlich, dass Timing, Kartenwahl und das Zusammenspiel einzelner Mechaniken entscheidend für erfolgreiche Runs sind.

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard erscheint 2026 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Eine Demo ist ab sofort auf Steam sowie auf Xbox verfügbar und ermöglicht einen ersten praktischen Eindruck des Kampfsystems.