Vampire Crawlers: Roguelite-Deckbuilder ab 21. April Day One im Game Pass

Vampire Crawlers erscheint am 21. April 2026 auf Xbox und ist ab dem ersten Tag über den Xbox Game Pass verfügbar. Das Spiel unterstützt zudem Xbox Play Anywhere, sodass Spieler zwischen Konsole und PC nahtlos wechseln können.

Vampire Crawlers ist ein rundenbasierter Deckbuilder mit Roguelite-Elementen. Spieler*innen bauen im Verlauf ihrer Läufe Decks auf, stellen sich herausfordernden Gegnern und treffen taktische Entscheidungen, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Jede Partie bietet neue Kartenkombinationen und unterschiedliche Gegner, sodass kein Durchlauf dem anderen gleicht.

Dank Day-One-Verfügbarkeit im Game Pass können Abonnent*innen sofort loslegen und in die düstere, taktische Welt von Vampire Crawlers eintauchen.

Offtopic: Hat „poncle“ das Logo von Lidl „geklaut“? Ein bisschen Inspiration scheint es gegeben zu haben, oder?