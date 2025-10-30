Vampire Survivors: Ante Chamber bringt chaotische Joker-Power ins Spiel

Mit Vampire Survivors: Ante Chamber erscheint ein kostenloses DLC, das das bekannte Erfolgsprinzip des Spiels um eine völlig neue Ebene der Action erweitert.

In Vampire Survivors: Ante Chamber stellt ihr euch als erfahrene Spieler einer unberechenbaren neuen Herausforderung, in der nicht mehr Dämonen oder Fledermäuse im Mittelpunkt stehen, sondern ein chaotisches Kartenspielthema rund um Jokers und riskante Kombos.

Ihr begleitet Jimbo und eine Reihe außergewöhnlicher Charaktere, die gemeinsam in einer von Balatro inspirierten Welt für noch mehr Bullet-Hell-Chaos sorgen. Das Ziel ist es, in wahnwitzigen Gefechten möglichst hohe Punktzahlen zu erreichen und dabei das eigene Überleben zu sichern.

Vampire Survivors: Ante Chamber integriert frische Mechaniken, die bekannte Spielprinzipien um taktische Entscheidungen und Karteneffekte erweitern.

Die Kombination aus explosiven Angriffen, variablen Fähigkeiten und endloser Kombovielfalt sorgt dafür, dass kein Lauf dem anderen gleicht. Durch das Zusammenspiel von Risiko und Belohnung entsteht ein dynamisches Spielerlebnis, das die Grenzen des bekannten Gameplays weiter ausdehnt.

Zeitgleich mit dem Erscheinen von Vampire Survivors: Ante Chamber veröffentlicht das Entwicklerteam zusätzliche Inhalte. Dazu gehören Vampire Survivors Online, das erstmals kooperative Mehrspieleroptionen bietet, sowie die kostenlosen Erweiterungen Mazerella und Westwoods. Auch das bestehende Ode to Castlevania DLC erhält ein Update, das separat erhältlich ist.