Vampire Survivors: Ante Chamber bringt chaotische Joker-Power ins Spiel

Mit Vampire Survivors: Ante Chamber erscheint ein kostenloses DLC, das das bekannte Erfolgsprinzip des Spiels um eine völlig neue Ebene der Action erweitert.
In Vampire Survivors: Ante Chamber stellt ihr euch als erfahrene Spieler einer unberechenbaren neuen Herausforderung, in der nicht mehr Dämonen oder Fledermäuse im Mittelpunkt stehen, sondern ein chaotisches Kartenspielthema rund um Jokers und riskante Kombos.
Ihr begleitet Jimbo und eine Reihe außergewöhnlicher Charaktere, die gemeinsam in einer von Balatro inspirierten Welt für noch mehr Bullet-Hell-Chaos sorgen. Das Ziel ist es, in wahnwitzigen Gefechten möglichst hohe Punktzahlen zu erreichen und dabei das eigene Überleben zu sichern.
Vampire Survivors: Ante Chamber integriert frische Mechaniken, die bekannte Spielprinzipien um taktische Entscheidungen und Karteneffekte erweitern.
Die Kombination aus explosiven Angriffen, variablen Fähigkeiten und endloser Kombovielfalt sorgt dafür, dass kein Lauf dem anderen gleicht. Durch das Zusammenspiel von Risiko und Belohnung entsteht ein dynamisches Spielerlebnis, das die Grenzen des bekannten Gameplays weiter ausdehnt.
Zeitgleich mit dem Erscheinen von Vampire Survivors: Ante Chamber veröffentlicht das Entwicklerteam zusätzliche Inhalte. Dazu gehören Vampire Survivors Online, das erstmals kooperative Mehrspieleroptionen bietet, sowie die kostenlosen Erweiterungen Mazerella und Westwoods. Auch das bestehende Ode to Castlevania DLC erhält ein Update, das separat erhältlich ist.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mehr Vampire Survivors ist immer gut. Ich habe schon so wahnsinnig viele Stunden in dieses Spiel gesteckt.
Sehr gut das es weiter unterstützt wird.
Der Support ist geisteskrank 😄. Hab soviel Stunden in dem Game aber noch nie nen finalen Level Gegner besiegt weil ich bis heute nicht verstanden haben was ich tun soll 🤣
Geht mir genauso😂😂😂
Schon ein paar Mal hingekommen aber kein Plan wie ich es besiegen soll.
Am Ende bekommst du 4 Waffen, die auf der Welt verteilt sind. Jeweils eine davon hat einen positiven und die andere einen negativen Effekt (mehr Gegner, schneller etc.) Wenn du die alle aufgelevelt hast (glaube Level 9 ist Max), kannst du die beiden Teile jeweils fusionieren. Dabei erhälst du dann etwas, womit du den Reaper am Ende töten kannst.
Den Online Coop werde ich die Tage auf jeden Fall mal austesten 😄
Da bin ich dabei. Vampire hat genau meinen Nerv getroffen. Es macht einfach Spaß. Mehr gibts nicht zu sagen.
Wer Spaß mit Vampire Survivor hatte, sollte unbedingt mal Ball x Pit austesten. Finde ich gerade im Singleplayer noch deutlich motivierender, weil man klarere Ziele vor Augen hat und noch „nebenbei“ eine Basis aufbaut. Zudem sind die unterschiedlichen Charaktere deutlich spannender als bei Vampire Survivor, da sie teilweise wirklich das Spiel verändern. 10/10 an der Stelle von mir 😉
Da muss ich auch nochmal ran. Ein paar Erfolge fehlen mir noch immer
Das sieht auf jeden Fall wie ein Fiebertraum aus 😅.
Zwei Suchtspiele kreuzen ist schon sehr heftig 😀