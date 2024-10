Vampire Survivors: Castlevania-DLC angekündigt

Autor:, in / Vampire Survivors

Vampire Survivors kündigt einen umfangreichen DLC zum Thema Castlevania mit dem Titel „Vampire Survivors: Ode an Castlevania!“ an.

Entwickler poncle setzt sich einen Partyhut auf und bereitet sich darauf vor, seine größte Inspiration zu feiern: Castlevania! Das Team kündigte den neuesten und bisher größten DLC für seinen Indie-Hit Vampire Survivors im Rahmen des „Castlevania Fair“-Events an, das gestern auf Steam stattfindet.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zum DLC ansehen.

Unter dem Titel „Vampire Survivors: Ode an Castlevania“ ist der neue DLC ein wahres Fest für Konamis kultige Franchise. Er bietet eine gigantische Menge an Inhalten mit über 20 Charakteren, über 40 Waffen, darunter mehr Peitschen als ihr zählen könnt (es sind acht), über 30 Musiktitel, die bisher größte Bühne und obwohl sie sich buchstäblich in Draculas Schloss befinden, immer noch keine Vampire (?). Mehr Infos zum DLC findet ihr auf der Steam-Seite.