Vampire Survivors: Emergency Meeting mit Among Us verfügbar

Der DLC Vampire Survivors: Emergency Meeting ist ab sofort erhältlich und wie das Spiel für Xbox Series X|S, Xbox One und den PC verfügbar. Vampire Survivors selbst findet ihr derzeit außerdem im Game Pass. Wie angekündigt handelt es sich hierbei um eine Kollaboration mit Among Us.

Mit Vampire Survivors: Emergency Meeting erweitert ihr das Roguelite um ein neues Kapitel und so manch ein Extra. Ihr begebt euch nun im Weltraum auf die Suche nach weiteren Vampiren und legt euch mit außerirdischen Gegnern an. Hierfür stellt ihr eine Crew aus „vertrauenswürdigen“ Charakteren zusammen, mit denen ihr gegen die Außerirdischen in die Schlacht zieht. Typische Among Us-Aufgaben werden euch voranbringen, während ihr zugleich immer auf der Hut sein müsst, denn irgendjemand nimmt euch ebenfalls fortwährend ins Visier.

Zum Glück bringt Vampire Survivors: Emergency Meeting gleich neun neue „absolut vertrauenswürdige“ Charaktere ins Spiel, von denen jeder über seine ganz besonderen Eigenheiten verfügt. Dazu gehören:

Besatzungsmitglied Dino

Ingenieur Gino

Geist Lino

Formwandler Nino

Schutzengel Pina

Verräterin Rina

Wissenschaftlerin Mina

Pferd

Damit ihr den Aliens einiges entgegenzusetzen habt, bekommt ihr mit Vampire Survivors: Emergency Meeting gleich 15 neue Waffen an die Hand, die Verräter, Formwandler und sonstige Wesen, die euch nach dem Leben trachten, das Fürchten lehren.

Die braucht ihr auch, denn eine neue, „absolut sichere“ Stage namens Polus Replika erwartet euch ebenfalls. Freut euch auch bizarre Biome und erkundet Gegenden, die ihr euch vorher kaum vorstellen konntet.

Damit gute Laune aufkommt, dürft ihr euch außerdem über sechs neue Musikstücke freuen:

Emergency Meeting

Hide and Survive

No Ducks Among Us

No Aliens Among Us

No Ghosts Among Us

No Vampires Among Us