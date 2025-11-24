Vampire Survivors: Entwickler bestätigt Arbeiten an Nachfolger

Die Zukunft von Vampire Survivors nimmt Form an. Poncle-CEO Luca Galante hat bestätigt, dass sein Team bereits an etwas arbeitet, das direkt mit einem möglichen Nachfolger zusammenhängt.

Konkrete Informationen darf er zwar noch nicht teilen, aber seine Aussage macht klar, dass die Reihe nicht bei einem einzigen Hauptteil bleiben wird. Für euch bedeutet das: Die Chancen auf ein vollwertiges Sequel stehen besser denn je.

Währenddessen hat Galante klargestellt, dass Vampire Crawlers lediglich ein Spin-off ist und keine Fortsetzung der Hauptserie darstellt, die direkt im Xbox Game Pass landen wird.

Dennoch hofft er, dass dieses Projekt der Start einer ganzen Reihe von Ablegern wird. Der Entwickler möchte das Gameplay-Konzept ausbauen und verschiedene Ideen ausprobieren, ohne die Kernformel des Originals zu beeinträchtigen.

Galante betonte außerdem, dass das Team erst über das geheim gehaltene Sequel-Projekt sprechen kann, wenn die Zeit reif ist. Bis dahin setzt Poncle darauf, die Community mit regelmäßigen Updates und Spin-offs zu versorgen.