Vampire Survivors: Kostenloses Emerald Diorama Update enthüllt

Das neueste Update für Vampire Survivors bringt das Emerald Diorama-Paket, das nun die Welt des berühmten SaGa-Franchise von Square Enix in das Spiel integriert. Diese Erweiterung ist ab sofort kostenlos auf Steam, Epic, Xbox, PS5, PS4, Nintendo Switch, Android und iOS (außer Apple Arcade) verfügbar.

Im Emerald Diorama-Update stehen die Charaktere aus SaGa Emerald Beyond gemeinsam mit den Vampire Survivors bereit, sich ihrer nächsten Herausforderung zu stellen. In dieser Welt kann eine einzige Level-up-Entscheidung alles verändern, was den Spielern neue strategische Möglichkeiten eröffnet.

Square Enix und Entwickler poncle kündigten heute eine Kooperation zwischen SaGa Emerald Beyond und dem Genre-definierenden Gothic-Horror-Actionspiel Vampire Survivors an.

Dieses kostenlose Update mit dem Titel „Emerald Diorama“ ist ab sofort in Vampire Survivors für PC (über Steam und Epic Games Store), PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One sowie iOS- und Android-Geräte verfügbar.

Zur Feier des ersten Jubiläums von SaGa Emerald Beyond am 25. April können Vampire Survivors-Spieler neue Charaktere und Waffen aus dem neuesten Originaltitel der SaGa-Reihe erleben und sich einem neuen Level stellen, das von SaGa Emerald Beyond inspiriert wurde.

Der neue Inhalt für Vampire Survivors aus der SaGa Emerald Beyond-Kooperation enthält:

Über 12 neue spielbare Charaktere aus SaGa Emerald Beyond: Übernimm die Rolle neuer spielbarer Charaktere aus SaGa Emerald Beyond, darunter Ameya, die Hexe, die als Schulmädchen verkleidet ist, um ihre verlorene Macht zurückzugewinnen, und Diva No. 5, die Mech-Sängerin, die ihre Stimme verloren hat.

Jeder Charakter verfügt über einzigartige Fähigkeiten und Waffen, um die gegnerischen Horden abzuwehren. Einige Charaktere können Gruppen bilden, um mehr Chaos anzurichten, wie die Polizeirekruten Bonnie und Formina, Tsunanori Mido und seine beschwörbaren kugutsu-Puppen oder der „Dismal King“ Siugnas.

Neues SaGa Emerald Beyond-Level: Wehre die Kreaturen der Nacht in einem neuen Level voller rachsüchtiger Feinde und gut gehüteter Geheimnisse ab, welches die verschiedenen Welten von SaGa Emerald Beyond miteinander verbindet.

Über 16 mächtige, von SaGa Emerald Beyond inspirierte Waffen: Spieler können von SaGa Emerald Beyond inspirierte Waffen mit dem Markenzeichen der SaGa-Reihe, dem „Glimmer“, entdecken. Jede Waffe hat eine Chance, eine besondere Fertigkeit zu erlernen, die Spieler einen Vorteil im Kampf verschafft.

Neun neue Tracks: Spieler vernichten ihre Feinde zu den grandiosen Tönen von 9 neuen Tracks, darunter nie zuvor gehörte Remixe aus SaGa Emerald Beyond.

Akitoshi Kawazu, General Director der SaGa-Reihe: „Wir haben eine weitere große Überraschung für SaGa-Fans: eine Kooperation zwischen Vampire Survivors und SaGa Emerald Beyond. Ihr fragt euch vielleicht, was ein Bullet-Hell-Survival-Roguelike und SaGa zusammenbringen könnte? Diese Koop wurde möglich, weil Luca von Poncle ein Fan der SaGa-Reihe ist. Ich hätte nie gedacht, dass SaGa sich so weiterentwickeln würde. Daher bin ich nicht nur völlig überrascht, sondern empfinde auch eine ganz neue Freude. An alle SaGa-Fans da draußen, die Vampire Survivors noch nicht kennen: Nutzt die Gelegenheit und spielt Vampire Survivors. Und ich würde mich freuen, wenn Fans von Vampire Survivors auch SaGa Emerald Beyond ausprobieren würden. Aber zuerst genießen wir Vampire Survivors: Emerald Diorama. Ich werde auch spielen – bis mir die Finger wehtun!“ Masanori Ichikawa, Producer der SaGa-Reihe: „Ich freue mich riesig, dass dieser Tag gekommen ist. Vielen Dank an Luca und alle Macher bei Poncle für eure Begeisterung für SaGa Emerald Beyond. Ich werde auch voll und ganz in diese Kooperation eintauchen und sie genießen!“

SaGa Emerald Beyond vereint das Kampfsystem und das Freiform-Szenariosystem, für das die RPG-Reihe bekannt ist, und bietet somit das ultimative SaGa-Erlebnis für Fans wie Neueinsteiger.

Spieler können sich auf strategische Kämpfe, vielfältige Charaktere mit spannenden Hintergrundgeschichten, eine Story mit Entscheidungsmöglichkeiten und vieles mehr freuen. Für den neusten Originaltitel der SaGa-Reihe kehren einige legendäre Mitwirkende zurück, darunter der Erschaffer von SaGa, Akitoshi Kawazu, Komponist Kenji Ito und Illustrator Satoshi Kuramochi.