Vampire Survivors: Kostenloses Weihnachts-Update veröffentlicht

Der erste Schnee fällt in Vampire Survivor mit dem weihnachtlichen Whiteout-Update.

Während in vielen Spielen in diesen Tagen alles ganz im Zeichen von Halloween steht, versetzten euch die Entwickler von Vampire Survivor mit einem neuen Patch direkt in Weihnachtsstimmung.

Es fügt eine verschneite neue Phase (Whiteout) zusammen mit der frostigen Kriegerin She-Moon Eeta, die eisige, stachelige neue Waffe Glass Fandango, eine neue Charakterentwicklung, sechs zusätzliche Erfolge und mehr hinzu.

Das kostenlose Update mit Schnee-Thematik ist ab sofort auf Steam, Xbox, iOS, Android und demnächst auch auf Nintendo Switch verfügbar. Die Patch Notes findet ihr hier.