Vampire Survivors: Legacy of the Moonspell DLC angekündigt

Der Legacy of the Moonspell DLC für Vampire Survivors bringt acht zusätzliche Charaktere, über ein Dutzend neue Waffen, sechs Musiktitel und ein neues riesiges Level.

Das allerliebste vampirlose Vampirspiel liefert zum Abschluss dieses verrückten Jahres noch eine letzte große Neuigkeit. Vampire Survivors erhält seinen ersten DLC – es geht dorthin, wo keine Sonne scheint!

Der DLC heißt „Legacy of the Moonspell“, wird 1,99 Euro kosten und erscheint am 15. Dezember auf dem PC via Steam sowie auf der Xbox. Dieser exorbitante Preis schaltet eine bunte Mischung neuer Inhalte frei: Acht zusätzliche Charaktere, über ein Dutzend neue Waffen, sechs Musiktitel und ein neues riesiges Level.

Ihre lange Suche nach einem echten Vampir hat unsere Helden in eine alternative Dimension unendlicher Nacht geführt. Sicher werden sie hier einen oder zwei Blutsauger finden, nicht wahr?

Schmeißt einen Clan von Monsterjägern aus dem feudalen Japan und eine Reihe mysteriöser Waffen, die Kraft aus dem Mond ziehen, zusammen – eine gute Zeit ist dann praktisch garantiert.

Legacy of Moonspell ist der erste DLC für Vampire Survivors und führt einen brandneuen Abschnitt, neue Charaktere, neue Monster und neue Waffen ein, mit denen man sie abschlachten kann. Vielleicht gibt es sogar einige versteckte Geheimnisse für die Neugierigen unter euch, aber wir können die Anwesenheit von Vampiren weder bestätigen noch dementieren.

Der Fall von Moonveil: In den östlichen Ländern ist ein Clan gefallen. Die Moonspell, einst wachsame Hüter eines zauberhaften Tals in den Bergen, sind von Horden von Yokai und Oni überrannt worden. Obwohl es tückisch ist, könnte dieser Hort gespenstischer Aktivität einen Hinweis auf den Aufenthaltsort eines Vampirs liefern. Wenn nicht, wird es zumindest unterhaltsam sein, Tausende von eigensinnigen Geistern zu besiegen.

Vampire Survivors – Neue Inhalte

Acht neue Charaktere! Darunter:

Miang Moonspell – Der letzte Schüler des Moonspell-Clans vor seinem Untergang, und möglicherweise sein bester. Selbstbewusst ein Shounen-Protagonist.

Menya Moonspell – Einer der wenigen überlebenden Moonspell-Ältesten, Menyas mystische Kräfte sind fast gottgleich.

Syuuto Moonspell – Syuuto ist ein verbannter Anhänger der dunklen Neumondmagie und dennoch ein Feind des Bösen. Schlechte persönliche Hygiene könnte zu seiner anhaltenden Verbannung beitragen.

Babi-Onna – Sie ist von den Toten zurückgekehrt, um sich an Dämonen und Sterblichen gleichermaßen zu rächen, und hat sich dennoch ihre tadellose Fähigkeit bewahrt, zu bezaubern, zu amüsieren und zu verblüffen.

Eine brandneue Bühne

Mt.Moonspell – Die bisher größte Stage, eine weitläufige Karte mit mehreren verschiedenen Umgebungen, alle mit ihren eigenen Herausforderungen und Monstern!

Diese eine Stage beinhaltet ein verlassenes Schloss, einen schneebedeckten Berg und ein von Yokai verseuchtes Dorf, und noch viel mehr.

13 neue Waffen, darunter:

Silberner Wind – Eine uralte Kraft, die vom Stab des Mondzauber-Clans entfesselt wird. Nur diejenigen, die unter dem Mond geboren wurden, können seine Macht voll ausüben (oder wer ihn in einer Truhe findet, wir sind uns nicht sicher).

Vier Jahreszeiten – Ein Set von Kugeln, die die Macht der wechselnden Jahreszeiten, des Todes und der Wiedergeburt entfesseln.

Beschwörung der Nacht – Eine Waffe, die von der Dunkelheit des Neumondes trieft. Trotz des Aberglaubens des Clans können sogar die Schatten dem Bösen widerstehen.

Mirage Robe – Ein verzauberter Kimono, der auf einem Webstuhl aus der Seide der Erdspinne gewebt wurde und mit einem Fragment von Babi-Onnas rachsüchtigem Geist durchdrungen ist. Außerdem sieht er fabelhaft aus, Liebling.