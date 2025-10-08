Vampire Survivors: Online-Koop für Herbst angekündigt

Entwickler Poncle kündigt für sein Actionspiel Vampire Survivors einen Online-Koop-Modus an. Er wird für Konsolen und PC erscheinen.
Die Veröffentlichung des Modus für insgesamt vier Spieler ist für diesen Herbst geplant. Nähere Angaben zum Release machte man nicht.
In der nächsten Woche soll es weitere Ankündigungen geben. Vielleicht ist darunter dann auch ein Termin für den Online-Koop.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Zu viert sieht das ziemlich chaotisch aus, aber auch irgendwie faszinierend.
Kann ich mir gut vorstellen! Mit dem entsprechenden Build ist der Bildschirm alleine j schon ziemlich voll
Geniales Spiel. Hätte ich ohne den gamepass niemals auf dem Schirm gehabt. Alle Erfolge bisher geholt.
Im Coop ist es leider nur halb so gut