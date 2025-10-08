Vampire Survivors: Online-Koop für Herbst angekündigt

4 Autor: , in News / Vampire Survivors
Image: Poncle

Demnächst kämpfen sich Spieler nicht mehr allen durch die Level, wenn Vampire Survivors diesen Herbst einen Online-Koop-Modus erhält.

Entwickler Poncle kündigt für sein Actionspiel Vampire Survivors einen Online-Koop-Modus an. Er wird für Konsolen und PC erscheinen.

Die Veröffentlichung des Modus für insgesamt vier Spieler ist für diesen Herbst geplant. Nähere Angaben zum Release machte man nicht.

In der nächsten Woche soll es weitere Ankündigungen geben. Vielleicht ist darunter dann auch ein Termin für den Online-Koop.

  1. Katanameister 214900 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 08.10.2025 - 16:43 Uhr

    Zu viert sieht das ziemlich chaotisch aus, aber auch irgendwie faszinierend.

    0
  2. DanSanAliaMi 58780 XP Nachwuchsadmin 8+ | 08.10.2025 - 17:30 Uhr

    Geniales Spiel. Hätte ich ohne den gamepass niemals auf dem Schirm gehabt. Alle Erfolge bisher geholt.

    0

