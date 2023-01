Vampire Survivors: Updates und kostenpflichtige DLCs in der Mache

Autor:, in / Vampire Survivors

Vampire Survivors wird in Zukunft weitere kostenpflichtige DLCs erhalten. Dazu gesellen sich kostenlose Updates.

Vampire Survivors erfreut sich großer Beliebtheit und ist spätestens seit dem Eintreffen im Xbox Game Pass ein echter Hit auf den Xbox-Konsolen.

Die Entwickler haben nun bekannt gegeben, dass weitere kostenpflichtige DLCs für das Spiel erscheinen werden, wobei hingegen Key-Elemente immer kostenlos bleiben sollen.

Via Steam haben die Entwickler nun bekannt gegeben, wie es mit Vampire Survivors weitergehen soll und haben einige Informationen zu anstehenden DLCs und Updates bekannt gegeben:

„Wenn ihr diese Art von Inhaltspaketen mögt, wird es noch mehr geben. Bitte denkt daran, dass DLCs immer nur weitere Charaktere/Waffen/Stufen hinzufügen werden und dass das Hauptspiel regelmäßig mit neuen Spielmechaniken und -inhalten aktualisiert wird (denkt an Patches im Stil von Tiny Bridge), so dass kein Schlüsselfeature jemals durch eine Bezahlschranke abgeschottet sein wird.“ „Da die letzten Monate mit v1.0, Xbox, Mobile und dem DLC sehr mental waren, müsst ihr euch darauf einstellen, dass die Patches im Vergleich zu 2022 langsamer veröffentlicht werden, da wir zu einer nachhaltigeren Veröffentlichungspipeline übergehen und auch die Patches zwischen vielen Plattformen koordinieren müssen, ganz zu schweigen davon, dass wir, wie zuvor erwähnt, nun zwei verschiedene Versionen des Spiels zu pflegen haben.“

Da der DLC Legacy of the Moonspell ein Erfolg war, wird The Directer schon bald mit neuen Inhalten auftrumpfen.