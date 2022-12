Vampire Survivors: Weitere kostenlose Inhalts-Updates bestätigt

Autor:, in / Vampire Survivors

In dieser Woche erhielt Vampire Survivors mit Legacy of the Moonspell seinen ersten DLC. Dieser erweitert das Spiel um 8 neue Charaktere, 13 neue Waffen sowie eine riesige neue Stage.

Wie Entwickler Poncle Games jetzt bestätigte, wird es auch weitere kostenlose Updates mit neuen Inhalten für das Roguelite-Action-Adventure geben.

„DLCs werden immer nur zusätzliche Inhalte in Form von Stages, Monstern, Waffen, Charakteren usw. sein. Gegenstände, Power-Ups, Spielmechaniken und mehr werden weiterhin zum Basisspiel hinzugefügt, sodass ihr keine Angst haben müsst, etwas zu verpassen, wenn ihr den DLC nicht kauft,“ heißt es in den aktuellen Patch Notes auf Steam. Über die faire Preisgestaltung des DLCs, der nur 1,99 Euro kostet, sagte der Entwickler: „Die Community ist wie immer sehr freundlich und wir bekommen viele Kommentare dieser Art, manche als Kompliment gemeint, manche ernsthaft. Ich bin sehr dankbar dafür, aber genau wie beim Hauptspiel hat der DLC einen Preis, der sich für mich ‚richtig‘ anfühlt und seinen Produktionswert widerspiegelt.“ „Für den DLC musste ich noch einige Lücken füllen, indem ich zum Beispiel Asset-Packs verwendet habe, daher erscheinen mir ein niedriger Preis und häufige Rabatte einfach fair.“ Gelobt wurden auch die Künstler, die am DLC mitgewirkt haben: „Für die letzten Monate und den DLC hatten wir großartige Künstler wie Glauber Kotaki und Pitavant für die neuen Grafiken; Daniele Zandara und seine neuen Knaller mit Live-Aufnahmen; die kleine Überraschung im DLC-Trailer; und eine ganze Firma, die wir unterstützen, um auf allen aktuellen Plattformen starten zu können. Dennoch braucht Poncle noch Zeit (und wichtige Leute!), um einen höheren Produktionswert zu erreichen.“

Das Basisspiel von Vampire Survivors ist auch im Xbox Game Pass enthalten.