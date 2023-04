Nachdem das köstliche Blut der Film- und Showwelt durch den Gewinn von zwei BAFTAs und die DLC-Veröffentlichungen von Vampire Survivors mit ausgefallenen animierten Trailern in die Schlagzeilen geraten ist, bestätigt Entwickler poncle heute, dass das komödiantische Gothic-Horrorspiel auf den kleinen Bildschirm kommt!

Ja, der knoblauchliebende, das Genre definierende und mit dem BAFTA ausgezeichnete Indie-Hit Vampire Survivors bekommt eine Zeichentrickserie!

Die Serie wird vom Medienunternehmen Story Kitchen – unter der Leitung von Dmitri Johnson, Co-Produzent der Sonic the Hedgehog-Filmreihe, John Wick-Autor/Schöpfer Derek Kolstad und dem ehemaligen APA-Agenten/Partner Mike Goldberg – zusammen mit dem Vampire Survivors-Entwickler poncle und der Unterstützung der Spieleberatungsagentur Robot Teddy entwickelt.

„Das Wichtigste an Vampire Survivors ist die Geschichte. Es ist ein wahrgewordener Traum zu sehen, wie das, was als kleines Indie-Spiel begann, das ich an meinen Wochenenden entwickelt habe, als animierte TV-Show zum Leben erwacht! Es ist auch großartig, mit so erfahrenen und talentierten Leuten zusammenzuarbeiten, um die Serie zu produzieren. Ich frage mich allerdings, ob sie gemerkt haben, dass es in Vampire Survivors keinen einzigen Vampir gibt“, sagt Luca Galante, Gründer von poncle.

„Die Zusammenarbeit mit poncle bei Vampire Survivors hat verdammt viel Spaß gemacht. Und jetzt, mit Story Kitchen an Bord, sind wir begeistert, der Welt der Untoten noch mehr Tiefe zu verleihen. Wir können es kaum erwarten, uns in dieses Projekt zu vertiefen und dabei zu helfen, diese unheimliche Kombination aus spannender Geschichte, exzellenter Animation und untoten Kreaturen zusammenzubringen“, sagt Alessandro Bovenzi, Director of Business Development bei Robot Teddy.