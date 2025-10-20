Vampire: The Masquerade Bloodlines 2: Die ersten 12 Minuten Gameplay veröffentlicht

Image: Paradox Interactive

Schaut euch hier die ersten 12 Minuten von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 an!

Publisher Paradox Interactive und Entwickler The Chinese Room haben jetzt die ersten 12 Minuten Gameplay aus Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 veröffentlicht.

Das Video zeigt eindrucksvoll den düsteren Einstieg des Spiels und bietet Fans einen ersten Blick auf Atmosphäre, Dialoge und das überarbeitete Kampfsystem.

Im Fokus steht der spielbare Vampir Phyre, der nach Jahrhunderten des Schlafes in einem modernen Seattle erwacht – einer Stadt, die unter der Kontrolle verschiedener vampirischer Fraktionen steht. Das Gameplay-Video zeigt frühe Missionen, Nahkampf- und Blutfähigkeiten sowie erste Einblicke in die moralischen Entscheidungen, die den weiteren Verlauf des Spiels beeinflussen.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 erscheint am 21. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

  1. Katanameister 224580 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.10.2025 - 12:26 Uhr

    Hat Ähnlichkeiten mit dem Indiana Jones Gameplay nur auf Speed mit Superkräften.

