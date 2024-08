Vampire: The Masquerade Bloodlines 2: Entwicklertagebuch #16 veröffentlicht

Cherish Goldstraw, Autorin von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 , und Ian Thomas, Narrative Director von Paradox Interactive und The Chinese Room, stellen in ihrem neuesten Entwicklertagebuch acht Charaktere vor.

Ihr fragt euch, wer die Camarilla von Seattle ist? Ihr könnt sie hier im Entwicklertagebuch kennenlernen.