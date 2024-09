Vampire: The Masquerade Bloodlines 2: Entwicklertagebuch 17 beißt zu

Cherish Goldstraw, Autorin von Paradox Interactive und The Chinese Room, und Ian Thomas, Narrative Director, stellen in ihrem neuesten Entwicklertagebuch zu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 einige der Nicht-Camarilla-Charaktere vor, die um die Macht in Seattle kämpfen.

Die Unabhängigen sind eine Art Clan, der nicht der Camarilla angehört, während die Anarchen-Bewegung das Ziel der Unabhängigen manifestiert: Seattle als ihr Eigentum zurückzufordern.

Zu den Hauptfiguren von Anarchen und Unabhängigen gehören:

Katsumi Ishizaki, Anführerin der Brujah-Anarchen.

Katsumi ist eine widerwillige Anführerin, die einen unsicheren Frieden mit der Justiz hält. Man findet sie zusammen mit anderen Anarchen in einer Bar namens „Hole in the Wall“.

Max Weber, Brujah Unabhänge

Wohin Max auch geht, sein einschüchternder Knappe Benny, der Sheriff der Camarilla, ist immer dabei. Auch wenn ihre Dynamik vielleicht das eine oder andere Stirnrunzeln hervorruft, fordern nur wenige das Duo heraus, aus Angst vor dem, was Benny wirklich tun könnte.

Mehr über die Anarchen, Unabhängigen, Dünnblütige und die Ghul-Feinde unter ihnen in Seattle erfahrt ihr im Entwickler-Tagebuch.

Bloodlines 2 ist der Nachfolger des Kultklassikers Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Das Spiel entführt den Spieler in die düstere Unterwelt von Seattle, wo Vampire um ihr Überleben und die Vorherrschaft kämpfen.