Vampire: The Masquerade Bloodlines 2: Entwicklertagebuch 18 veröffentlicht

Paradox Interactive und The Chinese Room geben in ihrem neuesten Entwicklertagebuch zu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 weitere Einblicke in die Darstellung der dunklen Schattenseite von Seattle.

Während einige Vampire die Stadt als ihre Spielwiese betrachten, sind die Kindred im Herzen Seattles am stärksten davon bedroht, die Maskerade zu beenden.

Im neuesten Entwicklertagebuch erzählen Creative Director, Senior Game Designer, Lead Game Designer, Associate Art Director und Lead Environment Artist von The Chinese Room über Seattle im Spiel.

The Chinese Room orientiert sich bei der Erschaffung der Stadt an Vampire: The Masquerade – Bloodlines und vermittelt dieselbe düstere, atmosphärische und fesselnde Stimmung, und ergänzt diese mit einer noch faszinierenderen Tiefe. Zwischen dunklen Gassen und markanten Orten wie dem Atrium Club bietet Seattle eine Atmosphäre, die zur Jagd auf die nächste Mahlzeit einlädt.

Im letzten Entwicklertagebuch ging The Chinese Room auf die Anarchen, Unabhängigen, Dünnblütige und die Ghul-Feinde unter ihnen in Seattle ein. Hier gibt es dazu mehr von The Chinese Room Autorin Cherish Goldstraw und Regisseur Ian Thomas zu lesen.

Bloodlines 2 ist der Nachfolger des Kultklassikers Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Das Spiel entführt den Spieler in die düstere Unterwelt von Seattle, wo Vampire um ihr Überleben und die Vorherrschaft kämpfen.