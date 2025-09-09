Vampire: The Masquerade Bloodlines 2: Große Änderungen und Rückerstattungen im PS Store

Mit der Entscheidung, zwei der sechs Clans hinter eine Bezahlschranke zu packen, sorgte Vampire: The Masquerade Bloodlines 2-Entwickler The Chinese Room für ordentlich Verstimmung bei den Fans.
Neben den für alle zum Start verfügbaren Clans Brujah, Tremere, Banu Haqim und Ventrue sollten Lasombra und Toreador als Teil des Add-on-Pakets „Shadows and Silk“ für 21,99 US-Dollar sowie als Teil der 89,99 US-Dollar teuren Premium Edition erhältlich sein.
Nachdem im vergangenen Monat schon Andeutungen in diese Richtung gemacht wurden, kündigt Publisher Paradox jetzt „große Änderungen“ an, die noch vor der Veröffentlichung am 21. Oktober vorgenommen werden. Zusätzlich bietet man Rückerstattungen für Vorbestellungen im PS Store an.
Während im Statement auf dem offiziellen X-Account des Spiels Informationen zu den Änderungen für den 17. September angekündigt werden, sind Fans schon jetzt überzeugt, dass sich Paradox dazu entschieden habe, Lasombra und Toreador ohne Zusatzkosten für alle Spieler zugänglich zu machen:
„Hallo. Wir nehmen derzeit Anpassungen vor und werden die Details am 17. September bekannt geben. Große Veränderungen brauchen Zeit, und wir möchten alles richtig machen“, heißt es im Statement.
„Vorbestellungen im PS Store werden am 8. September zurückerstattet. Vor dem Start am 21. Oktober könnt ihr erneut vorbestellen.“
„Vielen Dank für eure Geduld, wir werden bald mehr bekannt geben!“
Das war aber auch ne wirklich dämliche Logik vom Publisher.
Das Spiel sah in der Vorschau schon nur solala aus und dann noch nen haufen Geld für zusätzliche Clans verlangen.
Wäre direkt vorbei gewesen.
Ja mal sehen. Es sah ganz ok aus, allerdings gab es noch kein einziges Vampire Game das super war (eigentlich waren alle Megaschrott). Und hohe Ansprüche hatte ich hier auch nicht. Teil 1 war schon naja also im Rückblick, richtig Schrott, grade so ok, gab bessere Spiele, Vampire waren halt neu und diese Semi Open World (also eigentlich nur die kleine Map (Doom hatte mehr open World).
Dauert jetzt auchschon zu lange
Ein Versuch war’s wert.
Uuuund weiter geht’s.
Da haben sich vermutlich die DLCs bisher nicht gut verkauft und das Hauptspiel auch nicht. Jetzt können die es in einem Monat nochmal mit einem besseren Marketing versuchen.
Ich freu mich schon auf das Game, zwar mit gemischten Gefühlen aber ich freu mich. Den ersten Teil habe ich geliebt.
Das ist auch eine neue Art Content hinter einer Paywall zu verstecken. Was das angeht ist die Kreativität grenzenlos🙄🙄🙄
„I like money“
Hat wohl nicht geklappt die Spieler abzuzocken, gut dass die Kunden ihrem Unmut mal ordentlich Ausdruck verliehen haben.
Wollte wohl keiner.