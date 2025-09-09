Vampire: The Masquerade Bloodlines 2: Große Änderungen und Rückerstattungen im PS Store

Publisher Paradox möchte noch vor der Veröffentlichung im Oktober große Änderungen an Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 vornehmen.

Mit der Entscheidung, zwei der sechs Clans hinter eine Bezahlschranke zu packen, sorgte Vampire: The Masquerade Bloodlines 2-Entwickler The Chinese Room für ordentlich Verstimmung bei den Fans.

Neben den für alle zum Start verfügbaren Clans Brujah, Tremere, Banu Haqim und Ventrue sollten Lasombra und Toreador als Teil des Add-on-Pakets „Shadows and Silk“ für 21,99 US-Dollar sowie als Teil der 89,99 US-Dollar teuren Premium Edition erhältlich sein.

Nachdem im vergangenen Monat schon Andeutungen in diese Richtung gemacht wurden, kündigt Publisher Paradox jetzt „große Änderungen“ an, die noch vor der Veröffentlichung am 21. Oktober vorgenommen werden. Zusätzlich bietet man Rückerstattungen für Vorbestellungen im PS Store an.

Während im Statement auf dem offiziellen X-Account des Spiels Informationen zu den Änderungen für den 17. September angekündigt werden, sind Fans schon jetzt überzeugt, dass sich Paradox dazu entschieden habe, Lasombra und Toreador ohne Zusatzkosten für alle Spieler zugänglich zu machen:

„Hallo. Wir nehmen derzeit Anpassungen vor und werden die Details am 17. September bekannt geben. Große Veränderungen brauchen Zeit, und wir möchten alles richtig machen“, heißt es im Statement. „Vorbestellungen im PS Store werden am 8. September zurückerstattet. Vor dem Start am 21. Oktober könnt ihr erneut vorbestellen.“ „Vielen Dank für eure Geduld, wir werden bald mehr bekannt geben!“