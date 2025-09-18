Vampire: The Masquerade Bloodlines 2: Lasombra- und Toreador-Clans im Basisspiel enthalten

Die Clans Lasombra und Toreador werden im Basisspiel Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 enthalten sein, dazu wurden weitere Post-Launch Character-Stories enthüllt.

Paradox Interactive und White Wolf haben zusammen mit dem Entwickler The Chinese Room bekanntgegeben, dass die Clans Lasombra und Toreador zum Basisspiel Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 hinzugefügt und allen Spielern ab dem Launch zur Verfügung stehen werden.

Außerdem wurden zwei zusätzliche Story-Packs vorgestellt: „Loose Cannon“ und „The Flower & the Flame“, mit denen die Spieler Seattle aus der Perspektive von Camarilla-Sheriff Benny Muldoon bzw. Primogen Ysabella Moore erkunden können.

Die beiden Story-Packs sind im Expansion Pass der Premium Edition enthalten und werden 2026 veröffentlicht.

„Wir danken unserer Community für das offene Feedback zu Bloodlines 2 und der Premium Edition. Dieses Feedback hat deutlich gemacht: Lasombra und Toreador gehören ins Basisspiel, und genau das werden wir nun umsetzen“, so Marco Behrmann, Executive Vice President von White Wolf und Executive Producer von Bloodlines 2. „Wir möchten uns auch bei The Chinese Room für die schnelle Umsetzung der Konzepte für die Post-Launch Story-Packs bedanken. Wir sind immer wieder beeindruckt von ihrer Kreativität und ihrem Geschick, spannende Handlungsstränge zu entwickeln, die die Hauptgeschichte in Bloodlines 2 erweitern.“

Paradox hat außerdem weitere Details zu den physischen Editionen von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 bekannt gegeben, die in Zusammenarbeit mit PLAION in den Handel kommen, darunter eine limitierte Premium Edition. Die Editionen können ab sofort bei ausgewählten Händlern vorbestellt werden.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: Day One Edition (UVP 59,99 €) enthält das Basisspiel und den Vorbestellungsbonus „Bloodlines Nostalgia Jukebox“. Ausgewählte Händler werden außerdem eine physische Halskette anbieten, die vom Kreuz des Heiligen Jakobus inspiriert ist.

Die digitalen Editionen von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 umfassen:

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Deluxe Editio n: Basisspiel und „Santa Monica Memories“, ein am ersten Tag erscheinendes Kosmetikpaket mit Dekorationsgegenständen, die vom ursprünglichen Kultklassiker Vampire: The Masquerade – Bloodlines inspiriert sind und Phyres Wohnung im Spiel schmücken.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Premium Edition: Basisspiel und der Erweiterungspass mit den „Santa Monica Memories” sowie den Story-Packs „Loose Cannon“ und „The Flower & the Flame“.

„Santa Monica Memories“ kann separat zum UVP von 11,99 € erworben werden.

„Loose Cannon“ folgt der brutalen Perspektive von Brujah Sheriff Benny und lässt die Spieler seine Geschichte der unerbittlichen Verfolgung erleben. Spieler, die das Paket kaufen, schalten außerdem ein von Benny inspiriertes Outfit für Phyre frei, wenn „Loose Cannon“ erscheint.

„Loose Cannon“ erscheint im 2. Quartal 2026 und kann separat zum UVP von 14,99 € erworben werden.

„The Flower & the Flame“ folgt dem legendären Weg der Toreador-Primogen Ysabella zur Schaffung ihres dunklen Meisterwerks. Spieler, die „The Flower & the Flame“ besitzen, erhalten außerdem ein von Ysabella inspiriertes Outfit für Phyre, wenn das Story-Paket erscheint.

„The Flower & the Flame“ erscheint im 3. Quartal 2026 und kann separat zum UVP von 14,99 € erworben werden.

Der Erweiterungspass kann am 21. Oktober 2025 separat zum UVP von 34,99 € erworben werden.

Vorbestellungen der digitalen Deluxe Edition und der digitalen Premium Edition sind ab sofort für Steam, GOG, Epic Games Store, Xbox Series X|S und PlayStation 5 möglich.