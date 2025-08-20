Vampire: The Masquerade Bloodlines 2: Malkavian Detective Fabien meldet sich zum Dienst

Der Malkavian Detective Fabien meldet sich zum Dienst: Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 erscheint am 21. Oktober

Während der gamescom Opening Night Live haben die Co-Publisher Paradox Interactive und White Wolf, zusammen mit den Entwicklern The Chinese Room, bekannt gegeben, dass Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 am 21. Oktober 2025 erscheint.

Außerdem wurde verkündet, dass die Spieler Teile der Story als Fabien erleben werden, der mysteriöse Malkavian Detective und die Stimme in Phyres Kopf. Gemeinsam lösen die Kindred einen Neo-Noir-Krimi, der die moderne Vampirgesellschaft Seattles zu verändern droht.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 kann ab sofort auf Steam, GOG, im Epic Games Store, auf Xbox Series X|S, und PlayStation 5 zum Preis von 59,99 € vorbestellt werden.

Vorbesteller erhalten das Ingame-Item Bloodlines Nostalgia Jukebox, ein Dekorationsgegenstand für Haven mit einer kuratierten Playlist mit Musik aus dem Spiel von Rik Schaffer, dem legendären Komponisten des ursprünglichen Vampire: The Masquerade – Bloodlines.

Der Extended-Cut des neuen Trailers kann hier angesehen werden:

Zusammen mit dem Veröffentlichungsdatum wurden auch die digitale Deluxe Edition und die Premium Edition von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 angekündigt: Die Deluxe Edition kann zum Preis von 69,99 € und die Premium Edition zum Preis von 89,99 € vorbestellt werden.

Die digitalen Editionen von Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 enthalten:

Deluxe Edition: Santa Monica Memories, ein Paket mit Dekorationsgegenständen, die vom ursprünglichen Kultklassiker Vampire: The Masquerade – Bloodlines inspiriert sind und Phyres Apartment im Spiel schmücken. Santa Monica Memories kann separat zum UVP von 11,99 € erworben werden.

Premium Edition: Santa Monica Memories und Shadows & Silk, ein Inhalts-Add-on, mit dem Spieler für Phyre zwischen den Clans Lasombra und Toreador wählen können. Jeder Clan bietet einzigartige Fähigkeiten, Spielstile und unterschiedliche Outfits. Shadows & Silk kann separat zum UVP von 21,99 € erworben werden.



Alle zusätzlichen Inhalte der Deluxe- und Premium-Editionen sind für Käufer sofort verfügbar, wenn Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 am 21. Oktober 2025 erscheint.

Für wahre Fans und Sammler wird es im Handel auch physische Editionen des Spiels von PLAION geben. Neben einer Day One Edition mit digitalen Items wartet auch eine reichhaltig gefüllte Premium Edition mit zahlreichen Bonus-Items auf, sowohl physisch als auch digital.

Man erlebt die Geschichte des Spiels durch zwei abwechselnd spielbare Charaktere: den Elder-Vampir Phyre und den Malkavian Detective Fabien. Nach Jahrhunderten der Torpor, einem tiefen Zustand vampirischen Schlummers, erwacht Phyre im heutigen Seattle mit einem mysteriösen Mal, das seine Ältestenfähigkeiten versiegelt hat, und Fabiens Stimme, die in seinem Kopf widerhallt.

Als Phyre treffen Spieler auf die herrschenden Kindred-Vampire der Stadt, von denen jeder seine eigenen Motive hat, und decken die dunklen Geheimnisse Seattles auf, während sie ihre verlorenen vampirischen Kräfte zurückgewinnen.

Zwischen den Nächten, während Phyre ruht, nehmen Träume und Stimmen aus Fabiens Vergangenheit Überhand. Als Fabien tauchen die Spieler in ein Neo-Noir Seattle der 1920er Jahre ein und nutzen seine Malkavian-Fähigkeiten, um das Geheimnis hinter seiner Ermordung zu lüften.

Die Lösung des Falls erweist sich als schwierig, da Fabiens zerbrochene Wahrnehmung der Realität, ein Merkmal seines Malkavian-Blutes, es schwierig macht, Fakten von Fiktion zu unterscheiden.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ist der Nachfolger des Kultklassikers Vampire: The Masquerade – Bloodlines von 2004. Bloodlines 2 versetzt die Spieler in die dunklen Unterwelten von Seattle, wo Vampire um ihr Überleben und die Vorherrschaft kämpfen.

Die Spieler treffen auf faszinierende Charaktere, navigieren durch komplexe politische Beziehungen, streifen auf der Suche nach Beute durch die Straßen der Stadt und liefern sich intensive Kämpfe, während sie ihren Durst nach menschlichem Blut stillen müssen.

Das Basisspiel umfasst vier Clans mit jeweils eigenen Spielstilen, Outfits und Disziplinen: die rebellischen Brujah, die Meister der Blutmagie Tremere, die gerechtigkeitsorientierten Banu Haqim und die überzeugungskräftigen Ventrue.

Die Spieler müssen ihre Umgebung im Auge behalten, um nicht die Masquerade zu brechen – das absolute Gesetz der Geheimhaltung, das die Vampirgesellschaft vor der Menschheit verbirgt.