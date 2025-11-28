Vampire: The Masquerade Bloodlines 2: Publisher schreibt nach Flop 37 Millionen Dollar ab

Paradox Interactive schreibt 355 Millionen Kronen (rund 37 Mio. US-Dollar) für Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ab. Grund sind schwache Verkäufe und gemischte Kritiken. Laut GameDiscoverCo wurden bisher rund 121.500 Steam-Exemplare verkauft, was etwa 4 Mio. US-Dollar Umsatz entspricht. Trotz der Abschreibung will Paradox die zwei geplanten Erweiterungen veröffentlichen.

Paradox-CEO Frederik Wester gibt zu, dass die Verantwortung dafür ganz beim Publisher liegt.

„Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ist eine starke Vampir-Fantasy und wir sind mit der Arbeit der Entwickler an dem Spiel sehr zufrieden. Wir hatten lange Zeit hohe Erwartungen, da wir sahen, dass es ein gutes Spiel mit einer starken IP in einem Genre mit breiter Anziehungskraft ist. Einen Monat nach der Veröffentlichung müssen wir leider feststellen, dass die Verkaufszahlen nicht unseren Prognosen entsprechen, was die Abschreibung notwendig macht“, heißt es in einer Stellungnahme von Wester. „Die Verantwortung liegt ganz bei uns als Publisher. Das Spiel liegt außerhalb unserer Kernbereiche, und im Nachhinein ist klar, dass wir dadurch die Verkaufszahlen nur schwer einschätzen konnten. In Zukunft werden wir unser Kapital auf unsere Kernbereiche konzentrieren und gleichzeitig prüfen, wie wir den starken Markenkatalog von World of Darkness in Zukunft am besten weiterentwickeln können.“