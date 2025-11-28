Vampire: The Masquerade Bloodlines 2: Publisher schreibt nach Flop 37 Millionen Dollar ab

Paradox Interactive schreibt 355 Millionen Kronen (rund 37 Mio. US-Dollar) für Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ab. Grund sind schwache Verkäufe und gemischte Kritiken. Laut GameDiscoverCo wurden bisher rund 121.500 Steam-Exemplare verkauft, was etwa 4 Mio. US-Dollar Umsatz entspricht. Trotz der Abschreibung will Paradox die zwei geplanten Erweiterungen veröffentlichen.
Paradox-CEO Frederik Wester gibt zu, dass die Verantwortung dafür ganz beim Publisher liegt.
„Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ist eine starke Vampir-Fantasy und wir sind mit der Arbeit der Entwickler an dem Spiel sehr zufrieden. Wir hatten lange Zeit hohe Erwartungen, da wir sahen, dass es ein gutes Spiel mit einer starken IP in einem Genre mit breiter Anziehungskraft ist. Einen Monat nach der Veröffentlichung müssen wir leider feststellen, dass die Verkaufszahlen nicht unseren Prognosen entsprechen, was die Abschreibung notwendig macht“, heißt es in einer Stellungnahme von Wester.
„Die Verantwortung liegt ganz bei uns als Publisher. Das Spiel liegt außerhalb unserer Kernbereiche, und im Nachhinein ist klar, dass wir dadurch die Verkaufszahlen nur schwer einschätzen konnten. In Zukunft werden wir unser Kapital auf unsere Kernbereiche konzentrieren und gleichzeitig prüfen, wie wir den starken Markenkatalog von World of Darkness in Zukunft am besten weiterentwickeln können.“
Mal ein Publisher der nciht direkt Mitarbeiter kündigt, oder das Studio schließt sondern selbst Verantwortung übernimmt.
Können sich andere mal ein Beispiel dran nehmen.
Das spiel kommt dann bestimmt bald im Gamepass oder bei PS+, dann kann ich mal reintesten.
Naja, Paradox ist kein Goldengelchen. Man darf die geänderte DLC-Politik nicht vergessen, wo sie zwar zurückgerudert sind, aber bei vielen noch im Kopf sitzt. Ich werde sowieso erst nach Erscheinen beider DLCs reinschauen, dann dürfte Spiel fertig auch gepatcht sein. Lt. Roadmap also Q3 2026, gibt eh genug anderes Zeug zum Zocken.
Das ist keiner, dennoch ein starkes Eingeständnis in der: „ich schmeis lieber paar Angestellte raus“ Zeit.
Das stimmt, was ich so gesehen habe, sah eigentlich ok aus. allerdings war das nur die Demo. Hab mir aber schon gedacht, dass das nix wird.
Probleme fingen schon an, dass sie die anderen Charaktere/Clans hinter eine Paywall machten anstatt diese zum Start inkl. und dann zb extra Missionen für diese Kostenpflichtig später, gerade hier wollen die Fans dann ihren Lieblingsclan spielen und nicht Random. Auch „starken IP in einem Genre mit breiter Anziehungskraft ist“ ist absolut nicht mehr gegeben. Keinen Interessieren derzeit Vampire, Twilight Hype ist schon lange rum und auch sonst ist kaum Vampir Content derzeit im Trend. Vampire Maskerade war zudem schon immer eine Nische und gemessen an den ganzen anderen Spielen davor Megaschrott. Auch das Rollenspiel läuft nicht, bei uns war dies vom „Schwert und Feder“ Verlag, den gibt es schon lange nicht mehr (nach Vampire, kamen Werwölfe – was noch schlechter lief). Auch das ganze Konzept ist veraltet, das Spiel hatte damals seinen Hype als der Vampir Film Underworld rauskam, und jeder Nerd eine Zeitlang seinen Matrixmantel wieder rausholen konnte. Ich war damals (also schon über 20 Jahre her, Ende der 90iger) auch ein bisschen an Larp interessiert (Vampire wurde fast nur als Larp gespielt, was alleine schon nicht gut ist wegen der geringen Käuferanzahl) und gerade Vampire, war wie die letzten paar Videospiele der letzte Mist, entweder musste ich die ganze Zeit lachen, wegen dem komischen Gefassel oder die Leute, vor allem die Damen, nahmen das Spiel so ernst, dass man an deren Psyche zweifeln musste, da sie auch „offline“, sich mit ihrem Charakter identifizierten. Heute ist das Spiel als Rollenspiel faktisch nicht mehr existent.
Höre mir dazu gerade einen Podcast an, die sind alle absolut enttäuscht von dem Game 😅.
37 Millionen. Meine Fresse, was für eine krasse Summe 😱😱😱
Schon wahnsinnig in welchen Größenordnungen wir heute leben was Games angeht.
An sich super Verhalten vom Publisher. Ist ja fast schon ein Novum heutzutage.