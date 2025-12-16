Vampire: The Masquerade Bloodlines 2: Weihnachts-Update bringt neue Schwierigkeitsgrade und vieles mehr

Weihnachts-Update für Bloodlines 2: Individuelle Schwierigkeitsgrade und vieles mehr!

Paradox Interactive und The Chinese Room haben heute das Winter-Update für Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 veröffentlicht. Es enthält benutzerdefinierte Schwierigkeitsoptionen, den Iron-Vamp-Modus, kosmetische Weihnachtsinhalte und vieles mehr.

Das Winter-Update umfasst:

Individueller Schwierigkeitsgrad: Spieler, die die Geschichte von Bloodlines 2 bereits abgeschlossen haben, können ihren eigenen Schwierigkeitsgrad erstellen, um ein neues Spiel zu gestalten. Die Einstellungen sind dabei in die Bereiche HUD, Spieler, Gegner und Fortschritt unterteilt. HUD : Spielerinnen und Spieler können nun das adaptive Fadenkreuz deaktivieren, um die Herausforderung beim Erkunden zu erhöhen. Außerdem können sie die UI für Gesprächsreaktionen ausschalten, um ein noch intensiveres Spielerlebnis zu erzielen. Spieler : Feinabstimmung der Elixierkapazität, der Startgesundheit, des Schadens von Phyre, der Masquerade-Empfindlichkeit, der Fähigkeitsaufladezeiten sowie der Zeitdilatation beim Zielen von Fähigkeiten. Gegner: Erhöht oder verringert den verursachten Schaden und die Aufmerksamkeit der Gegner. Iron-Vamp-Modus : Die Spielerinnen und Spieler können sich der Herausforderung des Iron-Vamp-Modus stellen. Dabei handelt es sich um eine Version des „Iron Man“-Modus von The Chinese Room, in der ein Tod oder ein Verstoß gegen die Masquerade zum endgültigen Tod führt und die Geschichte der Spielerin oder des Spielers beendet. Phyre-/Fabien-Quests: Die Spielenden konzentrieren sich auf diese Quests, um ein individuelleres Spielerlebnis zu erzielen.

Kosmetische Items zum Thema Weihnachten: Mit 28 neuen Anpassungselementen für Phyre – darunter acht Frisuren, acht Make-up-Stile, vier Accessoires und acht Augenfarben – können die Spielenden durch Seattle „schlittenfahren“.

Weitere Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit: The Chinese Room aktualisiert Bloodlines 2 mit neuen Funktionen und Verbesserungen, die von den Spielerinnen und Spielern gewünscht wurden. Dazu gehören beispielsweise ein FOV-Schieberegler, Bewegungsunschärfe und vieles mehr.

Weitere Informationen zum benutzerdefinierten Schwierigkeitsgrad, einschließlich möglicher Schwierigkeitsoptionen, Patch-Hinweisen und Quality-of-Life-Updates, sind in diesem Blogbeitrag zu finden.