Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York: Spiel erscheint nächste Woche

Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York erscheint schon nächste Woche.

Dear Villagers und Draw Distance freuen sich, ankündigen zu können, dass Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York am 10. September 2024 veröffentlicht wird.

Das Spiel wird auf Steam, PlayStation 4 mit PlayStation 5-Kompatibilität, Xbox One mit Xbox Series-Kompatibilität und Nintendo Switch erscheinen.