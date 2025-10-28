Vampire: The Masquerade Swansong: Bloodhunt-Server werden im April abgeschaltet

15 Autor: , in News / Vampire: The Masquerade Swansong
Übersicht
Image: Nacon

Die Server des Free-to-Play-Battle-Royale-Ablegers Vampire: The Masquerade – Bloodhunt werden im kommenden April abgeschaltet.

Nachdem der Free-to-Play-Battle-Royale-Ableger Vampire: The Masquerade – Bloodhunt einige Zeit im Early Access auf Steam verbracht hatte, folgte im April 2022 die Veröffentlichung für PC und PlayStation 5.

Schon etwas mehr als ein Jahr später wurde aufgrund des ausbleibenden Erfolgs verbunden mit niedrigen Spielerzahlen die weitere Entwicklung eingestellt, was auch die letzte Hoffnung auf eine Xbox-Veröffentlichung zunichtemachte. Die Server blieben allerdings online.

Weitere drei Jahre später, genauer gesagt am 28. April 2026, werden nun auch die Server endgültig abgeschaltet, wie Entwickler Sharkmob offiziell bekannt gibt. Anschließend wird Vampire: The Masquerade – Bloodhunt nicht mehr verfügbar sein.

    • Kentducky 6420 XP Beginner Level 3 | 28.10.2025 - 06:58 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Ich kann mich erinnern, dass sie damals Konsolenbundles mit dem Spiel forciert verkauft haben, was die Verkaufszahlen natürlich gepushed hat auch wegen der Verknappung an Konsolen in der Coronazeit.

      Ist also mal wieder eine verzerrte Realität 😉.

      Ich konnte in den anderen Thread nicht darauf antworten, den Gamepass gab es jetzt bei den Asus Rog Ally dazu bei Amazon oder anderen Händlern bekommt man den wenn man Controller kauft und die eine Aktion haben dazu usw. Sind die Gamepass Zahlen dann auch eine verzerrte Realität?

      0
      • Katanameister 231800 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 28.10.2025 - 07:02 Uhr
        Antwort auf Kentducky

        Der Vergleich hinkt doch sehr, es gab während dieser Zeiten 2 Möglichkeiten, die Konsole zu erwerben, als Standard/digital oder God of War Ragnarök Bundle mit fast demselben Preis, rate mal, was sich eher verkauft hat 😀.

        0
        • Kentducky 6420 XP Beginner Level 3 | 28.10.2025 - 07:07 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          2 x 3 macht 4
          Widdewiddewitt
          und Drei macht Neune !!
          Ich mach‘ mir die Welt
          Widdewidde wie sie mir gefällt ….

          0
            • Robilein 1173030 XP Xboxdynasty Legend Gold | 28.10.2025 - 07:31 Uhr
              Antwort auf Katanameister

              Nach dem Tipp eines anderen Users antworte ich dem seit einiger Zeit nicht mehr. Und das ist das beste für mich🙂

              1
              • Katanameister 231800 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 28.10.2025 - 07:36 Uhr
                Antwort auf Robilein

                Ist vielleicht besser so, ich will nur nicht, dass sich einige von dem manipulieren lassen.
                Ist schwer seine verwirrten Gedankengänge zu verstehen, die Vergleiche werden auch immer verzweifelter 🤪🤡.

                0
                • Robilein 1173030 XP Xboxdynasty Legend Gold | 28.10.2025 - 07:39 Uhr
                  Antwort auf Katanameister

                  Ah klar, verständlich das er das tut. Er will seine eigene Unzufriedenheit mit seiner Playstation auf Xbox Fans projizieren und sie dadurch manipulieren und die Xbox schlechtreden. Gäbe es nicht so eine schlechte Playstation Generation gäbe es nicht solche Nutzer wie den.

                  1
                • Kentducky 6420 XP Beginner Level 3 | 28.10.2025 - 07:45 Uhr
                  Antwort auf Katanameister

                  Das du dir jetzt nichts mehr aus dem Finger ziehen kannst sagt schon alles Danke für deine Bestätigung. Wie gesagt Was dem einen recht ist kann mir doch nur billig sein . So viel zum Thema ich mach mir die Welt wie Sie mir gefällt.

                  2
  2. Robilein 1173030 XP Xboxdynasty Legend Gold | 28.10.2025 - 07:11 Uhr

    Ich wusste nicht mal dass das Spiel überhaupt existiert😂😂😂

    0
  3. Mysterio 34655 XP Bobby Car Geisterfahrer | 28.10.2025 - 08:19 Uhr

    Von Bloodhunt habe ich gerade das erste mal gelesen. Dachte es geht um Vampire The Masquerade Swansong, das ja ein eigener Titel ist

    0
  5. Hey Iceman 827825 XP Xboxdynasty All Star Gold | 28.10.2025 - 12:29 Uhr

    Hatte mal ein paar Twitch Drops mitgenommen, aber nie gespielt 🙊

    0

