Vampire: The Masquerade Swansong: Bloodhunt-Server werden im April abgeschaltet

Nachdem der Free-to-Play-Battle-Royale-Ableger Vampire: The Masquerade – Bloodhunt einige Zeit im Early Access auf Steam verbracht hatte, folgte im April 2022 die Veröffentlichung für PC und PlayStation 5.

Schon etwas mehr als ein Jahr später wurde aufgrund des ausbleibenden Erfolgs verbunden mit niedrigen Spielerzahlen die weitere Entwicklung eingestellt, was auch die letzte Hoffnung auf eine Xbox-Veröffentlichung zunichtemachte. Die Server blieben allerdings online.

Weitere drei Jahre später, genauer gesagt am 28. April 2026, werden nun auch die Server endgültig abgeschaltet, wie Entwickler Sharkmob offiziell bekannt gibt. Anschließend wird Vampire: The Masquerade – Bloodhunt nicht mehr verfügbar sein.